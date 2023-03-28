МИД Белоруссии о размещении ядерного оружия на территории страны
МИД Белоруссии о размещении ядерного оружия на территории страны
В течение последних двух с половиной лет Республика Беларусь подвергается беспрецедентному политическому, экономическому и информационному давлению со стороны США, Великобритании и их союзников по НАТО, а также государств-членов Европейского союза. Это прямое и грубое вмешательство во внутренние дела независимого государства, нацеленное на смену геополитического курса и изменение внутриполитического строя Беларуси, прямо противоречит обязательствам, взятым на себя отдельными подписантами Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Республики Беларусь к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Односторонние принудительные меры в политике и экономике сопровождаются наращиванием на территории соседних стран-членов НАТО военного потенциала в непосредственной близости у наших границ. Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них законные озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности.
Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом. Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО.
Кроме того, это не является новшеством в сфере военного сотрудничества неядерной и ядерной держав. В НАТО давно существует практика «совместных ядерных миссий», самолеты стран-членов Альянса сертифицированы для полетов с ядерным оружием, идет подготовка летного состава для таких «миссий», проводятся соответствующие учения. На территории европейских стран-членов НАТО хранятся свыше 150 единиц тактического ядерного оружия США, подготовлено более 250 самолетов для их возможного применения.
Белорусская сторона убеждена, что на смену конфронтационной риторике и раскручивающейся спирали гонки вооружений должен прийти конструктивный и взаимоуважительный диалог, направленный на укрепление архитектуры глобальной и региональной безопасности, многосторонних механизмов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, в том числе в ядерной сфере. К этому мы призывали и продолжаем призывать всех наших партнеров.
https://mfa.gov.by/press/news_mfa/d73d30578e49412b.html – цинк