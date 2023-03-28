Главная » Вооруженные силы, Политика

МИД Белоруссии о размещении ядерного оружия на территории страны

9 0


МИД Белоруссии о размещении ядерного оружия на территории страны

В течение последних двух с половиной лет Республика Беларусь подвергается беспрецедентному политическому, экономическому и информационному давлению со стороны США, Великобритании и их союзников по НАТО, а также государств-членов Европейского союза. Это прямое и грубое вмешательство во внутренние дела независимого государства, нацеленное на смену геополитического курса и изменение внутриполитического строя Беларуси, прямо противоречит обязательствам, взятым на себя отдельными подписантами Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Республики Беларусь к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Односторонние принудительные меры в политике и экономике сопровождаются наращиванием на территории соседних стран-членов НАТО военного потенциала в непосредственной близости у наших границ. Учитывая указанные обстоятельства и вытекающие из них законные озабоченности и риски в сфере национальной безопасности, Беларусь предпринимает вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности и обороноспособности.

Военное сотрудничество Беларуси и России осуществляется в строгом соответствии с международным правом. Обучение белорусских пилотов, способных управлять самолетами со специфическими боеприпасами, модернизация таких самолетов, равно как и размещение ядерных боезарядов на территории Беларуси без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, никоим образом не противоречат положениям статей I и II ДНЯО.

Кроме того, это не является новшеством в сфере военного сотрудничества неядерной и ядерной держав. В НАТО давно существует практика «совместных ядерных миссий», самолеты стран-членов Альянса сертифицированы для полетов с ядерным оружием, идет подготовка летного состава для таких «миссий», проводятся соответствующие учения. На территории европейских стран-членов НАТО хранятся свыше 150 единиц тактического ядерного оружия США, подготовлено более 250 самолетов для их возможного применения.

Белорусская сторона убеждена, что на смену конфронтационной риторике и раскручивающейся спирали гонки вооружений должен прийти конструктивный и взаимоуважительный диалог, направленный на укрепление архитектуры глобальной и региональной безопасности, многосторонних механизмов разоружения, нераспространения и контроля над вооружениями, в том числе в ядерной сфере. К этому мы призывали и продолжаем призывать всех наших партнеров.

https://mfa.gov.by/press/news_mfa/d73d30578e49412b.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8256662.html
Метки: белоруссия, лукашенко, нато, Россия, ядерное оружие
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости России и Крыма. Сегодня 25 марта 2015
Андрей Андреевич Громыко. Последний МИД Страны Советов
Новая книга В.И. Матвеева: «Угрозы и войны 2014-2015 гг. Книга I»
Сирия, ИГИЛ, последние новости 07 декабря 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru