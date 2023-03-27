Урановые снаряды для Украины: чем опасен Обеднённый Уран? | Геоэнергетика Инфо
Урановые снаряды для Украины: чем опасен Обеднённый Уран? Геоэнергетика Инфо
Великобритания объявила о решении поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. По словам замглавы британского Минобороны Аннабель Голди, снаряды такого типа обладают высокой эффективностью при поражении танков и бронетехники, они будут поставлены вместе с эскадроном танков Challenger 2. Сроки передачи таких боеприпасов ВСУ она не уточнила. Так ли опасен обеднённый уран, расскажет Борис Марцинкевич. Приятного просмотра!
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