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Китай сокращает вложения в США

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Китай системно сокращает вложения в американские долговые обязательства.
Ранее по этому же пути прошла Россия.

США все еще рассчитывают договориться с Китаем о телефонном звонке Байдена с Си Цзиньпином в ближайшее время, даже несмотря на то, что уже более двух недель Китай уклоняется от такой беседы и "не берет трубку". Сроки и формат беседы Байдена и Си Цзиньпина пока не согласованы, но Госдеп пытается обсуждать с МИД КНР формат переговоров.

Не трудно представить, что Байден будет снова пытаться давить на товарища Си и убеждать его "оказать давление на Россию", а также "переговорить с Зеленским".
Так как китайцы вполне себе предполагают формат "переговоров", то вполне резонно, что они никуда не спешат, предпочитая наблюдать за США в ситуации просителей телефонного разговора, что для США непривычно.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8252991.html
Метки: Китай, США, экономика
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