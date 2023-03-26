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Ядерная эскалация

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Ядерная эскалация

ЕС угрожает санкциями России и Белоруссии из-за размещения Россией ядерных боеголовк в Белоруссии, которые должны быть размещены к 1 июля 2023-го года.
Примечательно, что вопрос поставки боеприпасов с обедненным ураном ЕС подчеркнуто проигнорировал.
Разумеется, и Россия теперь проигнорирует угрозы ЕС, тем более в Брюсселе сами постоянно заявляют, что все серьезные санкции и так уже введены.
Поэтому ядерное оружие будет размещено и помимо прочего, гарантирует безопасность Белоруссии от любого нападения.
Само собой, можно ожидать, что в случае применения на Украине снарядов с обедненным ураном, Россия также начнет их применять в большом кол-ве (от СССР нам достались сотни тысяч единиц хранения таких снарядов). Все это приведет к тому, что на Украине не только Чернобыльская область отметиться повышенным радиоактивным фоном и ростом канцерогоенных факторов. И это мы еще даже не рассматривает вопрос применения ТЯО.
В любом случае, без нового Карибского кризиса данная история не обойдется, так что продолжаем плано ехать к финальной красной линии.

PS. А помните, как несколько лет назад ныли, что Батька не дает России развернуть на территории Белоруссии дополнительные военные базы. Ныне же, в Белоруссии действует постоянная российско-белорусская группировка, а на территории страны будут размещены ядерные боеголовки. Неплохо так мир изменился.Разумеется, ничего бы этого не было, если бы Лукашенко свергли и в Минске сидели бы БЧБ-пид…сы, которые в 2020-м году вопили про "нечестные выборы" и "демократию".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8252393.html
Метки: белоруссия, война на украине, ес, нато, Россия, ядерное оружие
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 10796 8208
    чужой час назад

      Бедные хахлы, во сходили в Европу без визы подывитыся

    • 1317 1029
      Valeriy Bondarik 57 мин. назад

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        …товарищи-И-господа…
        ну ВСЕ те,кто “ЗАХОДЯТ” сюда…
        …а ТАКже и РАЗНЫЕ – “свядомыя-спадары”…
        * ВСЕ уважаемые…ну и,что НА-СЕЙ счёт – скажете Вы…
        …ошиблась Россия с Белоруссией – ИЛИ-же Там правы…

        _Что-же вынудило Россию(и Белоруссию)- вот “ТАК” поступить…
        Уважаемые(и “НЕ”…) – НАЧНИТе,про “это” – Правду говори’ть…
        * а Главное ЭТО-ТО:”ГДЕ-ЭТО-там–БУДУТ-содержать=ХРАНИть”…?

        …Можно ЧТО ОЖИДАТЬ…а то,что ПО\в Белоруссии ПОПРОБУЮТ…
        ВАЛ ПРОТЕСТОВ(напуганных “ЭТИМ” масс)- ПРОТИВ организовать…
        (и КТО-бы,ЧТО не говорили…Людей такИХ – Можно ПОНЯТЬ…)
        *** Значит,УСИЛЕНИЕ “мероприятий”,со-стороны властей – Нужно ОЖИДАТЬ…
        ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
        …ГАРЭЛКИ-и-САЛА – ЭТОГО для Белоруссии – Уже Будет МАЛО…
        (а уж ТАМошнее “ЧАРНИЛО”…ТЫСЯЧИ жизней – ТАМ СГУБИЛО…)
        * ТАМ слоган:”народ-ЗА-власть” – ХРОМАЕТ не-хило… :-( :-)
        :-)Но Хорошо,что Мир в стране – ТО общество Сохранило!!!
        _ _ _ _ _

        Ничего ни к кому личного. Благодарю.
        =====
        С уважением – Валерий Бондарик.
        г.Эдмонтон.Канада. 26-3-23.

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        • 331 327
          Сан СанычValeriy Bondarik 48 мин. назад

            Ответ из Беларуси:
            1. Никаких бунтов не будет. На “День воли” не вышло ни одного человека. Протестных настроений нет.
            2. ЯО необходимо нам для защиты от агрессивных соседей с фантомными болями (шовинистическая Польша). Белорусская армия невелика, без помощи будет сложно в наше непростое время. Все белорусы это понимают.
            3. Алкоголь сейчас в Беларуси потребляют на душу населения меньше, чем у вас в Канаде. И меньше, чем в большинстве европейских стран.

            Валера, ваш сарказм про “чарку и сало” выглядит очень неумным (не обижайтесь, пожалуйста). Ищите более объективные источники информации. С большим уважением относитесь к бывшей Родине и землякам.

          • 10796 8208
            чужойValeriy Bondarik 38 мин. назад

              Что же вы так раздербанили белорусского полковника ? Хуже чем меня айвушка удалила за избушку лукаморыша: хорошо правильно сделали и Россия и белоруссия

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