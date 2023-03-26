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Операция “Шторм-333″. Штурм дворца Амина

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Вышло новое видео на канале "Туземный совет трудящихся" посвященное событиям связанным с штурмом дворца Амина в Афганистане.

Операция "Шторм-333". Штурм дворца Амина

Аннотация:

Почему и как началась советская война в Афганистане.
Помимо опубликованных воспоминаний В. Колесника, В. Шарипова, Р. Турсункулова, важным источником для видео стал наиболее полный в настоящее время разбор операции "Шторм-333", представленный в книге В. Кошелева "Штурм дворца Амина".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8251711.html
Метки: 1979, афганистан, брежнев, война в афганистане, история, средняя азия, ссср, США, холодная война
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