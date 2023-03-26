Операция “Шторм-333″. Штурм дворца Амина
Вышло новое видео на канале "Туземный совет трудящихся" посвященное событиям связанным с штурмом дворца Амина в Афганистане.
Операция "Шторм-333". Штурм дворца Амина
Аннотация:
Почему и как началась советская война в Афганистане.
Помимо опубликованных воспоминаний В. Колесника, В. Шарипова, Р. Турсункулова, важным источником для видео стал наиболее полный в настоящее время разбор операции "Шторм-333", представленный в книге В. Кошелева "Штурм дворца Амина".