Как блогер Варламов «сжег» настоятеля Соловецкого монастыря
Как блогер Варламов «сжег» настоятеля Соловецкого монастыря
Вижу в ленте новости про очередной скандал с известным российским блогером Ильей Варламовым. Ну что тут сказать? Два года назад этот деятель снял «замечательный» фильм о Карелии. Я о нем тогда писал, но повторюсь еще раз.
Пресс-тур Варламова для пиара республики организовали сами местные власти. На него пригласили известных на всю страну блогеров. Не бесплатно. Компания «Калева тур», которая стала организатором мероприятия, провела его за 4,8 млн рублей. За деньги блогер должен был разместить на своих интернет-площадках несколько материалов о Карелии, в том числе фильм на YouTube. У этого видео уже полтора миллиона просмотров…
И в этом фильме топовый российский блогер Варламов на 28 минуте рассказал про Соловецкие острова, которые вообще-то не являются частью Карелии:
«В 1920 году красноармейцы ликвидировали монастырь, а его настоятеля сожгли заживо…»
ААА! Кровавые большевики! Упыри! Не забудем, не простим! Ведь на такую реакцию рассчитывал топовый блогер? Однако хочется проинформировать не столько господина Варламова, (есть подозрение, что он сознательно ввел в заблуждение своих зрителей), сколько потребителей его информации:
Последний архимандрит Соловецкого монастыря Вениамин действительно в 1920 году арестовывался, причем судя по всему – за дело, но уже на следующий год был амнистирован. В итоге с еще одним иеромонахом он поселился в келье в глухом лесу на берегу Волкозера, это нынешняя Архангельская область… Проблем с властью не имел.
Вечером 17 апреля 1928 года эти два инока были убиты в своей келье местными жителями Ярыгиным и Ивановым с целью грабежа. Чтобы скрыть следы преступления, грабители забрав имущество, сожгли избушку. Ярыгин и Иванов вскоре были арестованы. На суде Иванов, являвшийся комсомольцем, пытался оправдать злодеяние «контрреволюционностью» монахов. Но советский суд приговорил Иванова и Ярыгина к 10 и 8 годам заключения. В качестве доказательства ссылка на православный сайт – https://drevo-info.ru/articles/13674557.html
То есть истинная история смерти последнего соловецкого настоятеля оказывается диаметрально противоположна той, какой ее описал топовый столичный блогер! Причем он ввел в заблуждение огромное количество людей, да еще и за хорошие бюджетные деньги. Как тут не вспомнить фразу из классики: Поздравляю вас, гражданин соврамши!
Кстати, после выхода фильма наши карельские СМИ дали ссылку на мой тогдашний пост и Варламов через какое-то время вырезал из фильма фразу про сожженного настоятеля. Вроде бы правда восторжествовала. Однако опровергать всю ту чушь, что постоянно несут про нашу историю всякие топовые блогеры, сил просто нет. Надеюсь, этот пример показателен хотя бы для того, чтобы в следующий раз не обращать внимания на скандальные откровения господина Варламова. Или самостоятельно перепроверять подобную информацию в интернете…
(с) А.Степанов
https://dzen.ru/a/Y_r69Dh22Ttv_E3H – цинк
Статья писалась еще до того, как Варламова внесли в список иностранных агентов. В России мы его видимо еще долго не увидим. Будет гадить издалека.