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Великая Румыния

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Великая Румыния.

Румынский сенатор Диана Шошоакэ, которая на законодательном уровне призвала к отторжению от Украины Измаила, части одесской и черновицкой областей, а также острова Змеиный.

МИД Украины уже потребовал осудить внесенный законопроект и отозвать его с рассмотрения, попутно объявив санкции против Шошоэкю. Сама сенатор получает различные угрозы физического насилия и убийства от "новых европейцев".

Шошоакэ называет это доказательством того, что на Украине сложилось жестокое фашистское государство.

На деле, румыни таким образом через правых радикалов расширяют окна Овертона, дабы идея аннексии части украинских территорий по итогам войны на Украине была зафиксирована в качестве претензии существующей в публичном поле. При этом официально ее могут даже осуждать как радикальную и несвоевременную, но вернуться к ней в удобный момент, особенно если ВСУ будет терпеть разгромное поражение и вопрос встанет о том, кто что успеет схватить. Похожие настроения существуют в Польше применительно к части западных областей Украины и в Венгрии применительно к Закарпатью.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8248516.html
Метки: одесса, румыния, Украина
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