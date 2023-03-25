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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (25.03.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная и Тимковка Харьковской области. Потери противника составили до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Терны Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении было уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля, три пикапа и гаубица Д-20.

◽️ На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии «Южной» группировки войск уничтожено более 155-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также гаубица Д-30.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка Донецкой народной республики. Общие потери противника на данных направлениях составили до 70-ти украинских военнослужащих, три автомобиля и гаубица Д-30.

◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 35-ти украинских военнослужащих, десять автомобилей, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение прошедших суток нанесено поражение 76-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и одна противорадиолокационная ракета «HARM». Кроме того, уничтожены одиннадцать беспилотных летательных аппаратов, в том числе один «Байрактар ТБ-2», в районах населенных пунктов Токмак, Ивановка Запорожской области, Коломыйчиха Луганской народной республики, Никольское, Краматорск, Кирилловка и Владимировка Донецкой народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 404 самолета, 224 вертолета, 3573 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8399 танков и других боевых бронированных машин, 1072 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4428 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9114 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/25090
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