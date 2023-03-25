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Сбылись худшие опасения США. Константин Сивков

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Начинает формироваться единый антиимпериалистический антизападный фронт. Говорит доктор военных наук Константин Сивков с подробностями о ходе спецоперации. Ведущий – Дионис Каптарь.

Книга “Опыт о законе народонаселения” с предисловием К. Сивкова. Мальтус Т.Р. https://den-magazin.ru/utm/1463

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=453HefUaJ8c
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Один комментарий » Оставить комментарий
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    имст 25 мин. назад

      Должно уже быть так но каждый сам за себя. Россия в чем я сомневаюсь валит что Китай не хочет, а Китай что Россия не хочет создавать антиимпералистический антиевгееский военно политический блок стран неевреев в чем я не сомневаюсь, учитывая что именно в России евгейский глобалистский неолиберальный правящий режим агентов мирового глобализма

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