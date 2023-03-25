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Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии

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Россия разместит ядерное оружие в Белоруссии

С 2023-го года на территории Белоруссии будет размещено российское тактическое ядерное оружие. Соответствующие договоренности на этот счет уже есть. Сейчас идет доработка инфраструктуры хранения и базирования.

Из других заявлений Путина на военную тему:

1. Расход Украины в сутки – 5 тыс. снарядов. Производство США в месяц 15 тыс. Россия производит в 3 раза больше.
2. НАТО поставит на Украину в 2023 году еще 400 танков. Россия произведет 1600 танков.
3. В случае применения снарядов с обедненным ураном на Украине, у России в распоряжении есть сотни тысяч таких снарядов (толстый намек на их применение).
4. Ядерное оружие на территории Белоруссии будет размещено к 1 июля, когда закончат работы по обеспечению хранения и базирования. В качестве носителей выступят ОТРК "Искандер" и самолеты ВКС.
5. Россия согласна с выводами расследования Херша, которое указывает на то, что "Северный Поток" был взорван американскими спецслужбами.

https://t.me/boris_rozhin/81381 – цинк (трансляция боевых действий на Украине как обычно в Телеграм, кому интересно, подписывайтесь)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8250882.html
Метки: белоруссия, война на украине, впк, нато, Россия, США, ядерное оружие
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