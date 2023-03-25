Atomic Heart
Ознакомился с Atomic Heart.
По первому впечатлению.
1. Советская эстетика это даже не пять, это десять. С демонстрацией ретро-футуристического СССР как отдельной цивилизации авторы справились на ура.
2. Достаточно интересная история, как минимум на этапе завязки (далеко не проходил пока). Всеми силами старался не ловить спойлеры.
3. Отличная картинка и годный арт-дизайн. Вступление в городе очень напомнило вступление Биошок Инфинит в Колумбии. Авторы умело играют на эффекте первого впечатления.
4. Хорошая музыка с умелым вкраплением советских песен. Ну и ремикс "Комарово" конечно же. Игра дала новую жизнь старой песне.
5. Почти никакой явной антисоветчины на старте, так, разовые намеки на привелегии партаппарата, которые есть и в альтернативном СССР.
Из минусов.
1. Неадекватные комментарии главного героя, похожего на попаданца-манагера в СССР. На майора-фронтовика никак не тянет. Какая-то истеричка.
2. Малое кол-во уникальных НПС. Очень быстро подмечаешь, что тут не только роботы, но и клоны одинаковые. Это сильно бьет по атмосфере.
3. Мир при всей его симпатичности, не живой. Это просто красивая декорация. Впрочем, в Биошок Инфинит было точно также.
4. Геймплей слегка вторичный, с кучей заимствований из других проектов. Постоянный эффект – это оттуда или оттуда надергали.
5. Перебор с пасхалками и отсылками. Они конечно порой адекватно сделаны, но количество слишком большое. Отсылки ради отсылок.
В целом, на удивление неплохо. 8 из 10 по ощущениям.Как оказалось, у нас все таки имеют игры с претензией на ААА.
Отзывы друзей и знакомых не подвели.Спасибо тем, кто рекомендовал ознакомиться.