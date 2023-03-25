Главная » Вооруженные силы, Политика, Экономика

94% военных расходов Киева в 2022 г. покрыли страны НАТО

0 0
Использованные источники: ria.ru

94% военных расходов Киева в 2022 г. покрыли страны НАТО Военные расходы Украины в 2022 г. достигли $73 млрд, или 50% ВВП, подсчитало «Равенство» по данным Минфина. Страна стала одной из самых милитаризованных в мире за 30 лет. Из них военные расходы бюджета в 2022 г. были $37 млрд (https://mof.gov.ua/uk/budget_2022-538). Страны НАТО выделили Украине $32,4 млрд (https://mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435), из которых $14,9 млрд – безвозмездные трансферты, а $17,5 млрд – внешние кредиты (по сути тоже бесплатные). Внешнее финансирование почти полностью совпало с приростом бюджета Украины в 2022 г. (на $29 млрд) и приростом военных расходов бюджета в частности (на $31 млрд). Иными словами, Запад почти полностью оплатил войну. Вторая часть военных нужд – прямые поставки Западом оружия. На конец января 2023 г. они достигли $69 млрд (https://www.ifw-kiel.de/publications/data-sets/ukraine-support-tracker-data-17410/), по данным Кильского института. Из них фактически передано вооружения в 2022 г. было на $36 млрд. Общие военные траты Украины в 2022 г. достигли $73,1 млрд (50,5% ВВП). На 94% они покрыты Западом. Оценка еще занижена, т.к. не включает активность наемников....

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: ria.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8250800.html
Метки: война на украине, деньги, инфографика, нато, США, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 05 июля 2017
Новости Украины и Новороссии 11 марта 2016
Новости Украины и Новороссии 21 апреля 2015
Новости Украины и Новороссии 02 октября 2015

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru