94% военных расходов Киева в 2022 г. покрыли страны НАТО
94% военных расходов Киева в 2022 г. покрыли страны НАТО Военные расходы Украины в 2022 г. достигли $73 млрд, или 50% ВВП, подсчитало «Равенство» по данным Минфина. Страна стала одной из самых милитаризованных в мире за 30 лет. Из них военные расходы бюджета в 2022 г. были $37 млрд (https://mof.gov.ua/uk/budget_2022-538). Страны НАТО выделили Украине $32,4 млрд (https://mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435), из которых $14,9 млрд – безвозмездные трансферты, а $17,5 млрд – внешние кредиты (по сути тоже бесплатные). Внешнее финансирование почти полностью совпало с приростом бюджета Украины в 2022 г. (на $29 млрд) и приростом военных расходов бюджета в частности (на $31 млрд). Иными словами, Запад почти полностью оплатил войну. Вторая часть военных нужд – прямые поставки Западом оружия. На конец января 2023 г. они достигли $69 млрд (https://www.ifw-kiel.de/publications/data-sets/ukraine-support-tracker-data-17410/), по данным Кильского института. Из них фактически передано вооружения в 2022 г. было на $36 млрд. Общие военные траты Украины в 2022 г. достигли $73,1 млрд (50,5% ВВП). На 94% они покрыты Западом. Оценка еще занижена, т.к. не включает активность наемников....
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