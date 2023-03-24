ЧАС БЫКА. И.А. Ефремова. А так ли всё однозначно?
Алексей Орлов, Светлана Большакова, Алексей Щербаков
Научно-фантастический роман-антиутопия «Час Быка» Ивана Ефремова вышел в свет в 1968, и в своё время наделал немало шума, произведя на советских граждан неоднозначное впечатление. Руководство Советского Союза усмотрело в книге элементы, обличающие существующий общественно-политический строй. На роман и на Ивана Ефремова, как писателя, был наложен запрет. Но для многих запрет вызывает ещё больший интерес к теме.
Герои «Часа Быка» – далёкие потомки землян – стали для автора идеалом, к которому нужно стремиться. И. Ефремов на страницах своего романа описал уникальных людей Земли – закалённых физически и морально, руководствующихся общественными, а не шкурными интересами, молодых людей Эры Встретившихся Рук.
Но так ли всё однозначно?
Так ли хороши и приемлемы способы для развития высокодуховного человека?
Давайте поговорим об этом.
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Быть ДОБРУ!
#часбыка #ИванЕфремов #антиутопия #фантастика #ноосфера
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