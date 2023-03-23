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Взбодрить по-сталински

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Медведев-2010 – "Но ни в коем случае нельзя говорить о том, что сталинизм возвращается в наш повседневный быт, что мы возвращаем символику, что мы собираемся использовать какие-то плакаты, ещё что-то делать. Этого нет и не будет"

Медведев-2023 – "Я недавно читал телеграммы верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина по вопросам оборонно-промышленного комплекса… Хочу зачитать эти телеграммы директорам наших заводов, чтобы взбодрить"

Правда жизни заключается в том, что в обозримой исторической ретроспективе для успешных действий в условиях чрезвычайной ситуации у нас нет иного и лучшего исторического ориентира, нежели товарищ Сталин.

Что конечно не означает, речь идет о копировании системы существовавшей при Сталине. Всего лишь опора на успешный опыт прошлого. В данном случае – управленческий.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8244320.html
Метки: впк, медведев, Россия, сталин, управление
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