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Сколько США заплатили за вторжение в Ирак. Джозеф Стиглиц

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Джозеф Стиглиц о реальной цене, которую США заплатили за поражение в Ираке. К 20-летней годовщине вторжения США в Ирак мы предлагаем внимаю зрителей «День-ТВ» фрагмент интервью лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица, которое он дал в марте 2023 года журналистам портала Democracy Now!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1PAZnUcFhr4
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