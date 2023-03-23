Новый Альянс Сил: Путин и Си Цзиньпин бросили Вызов Западу? | Геоэнергетика Инфо
Путин и Си Цзиньпин: Россия и Китай бросили Вызов Западу? Геоэнергетика Инфо
Андрей Школьников рассказывает, как Визит Си Цзиньпина в Москву поспособствует союзу между Россией и Китаем. То, что происходит между тремя самыми сильными державами в мире, похоже на теннисный матч. Игроки поочередно наносят удары, пока один из них не выиграет. Остальной мир должен готовиться к новой реальности, а, может быть, и к масштабным военным конфликтам, которые и рядом не стояли с украинским кризисом.
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