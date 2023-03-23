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Безопасная Африка

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Тут зашёл с знакомцем разговор про то, что когда США строят школу в какой-нибудь Эфиопии или Замбии за свой счёт, то это следует понимать как хорошее событие. Ну типа халява! Шанс африканским школьникам выбраться из непроглядной нищеты. Однако у этого события есть и обратная сторона.

Существует такой документ Civil Affairs Foreign Assistance General Concepts ("Общие принципы отношений с гражданскими за рубежом"). Док можно посмотреть тут (https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN16411_GTA%2041-01-001_FINAL.pdf?fbclid=IwAR0PbBUYmqJaAj5iFnK7GUqWB8Z6jNA4npIaxUJJqNg2VUQN6WwI0-TJ8Ss).

В этом документе много всего интересного, но следует обратить внимание на следующие пункты про такого рода социальные программы в развивающихся странах:

1.Projects must promote U.S. and host nation security interests, as well as enhance readiness skills of the U.S. forces that participate.

2. These programs combined with an understanding of the host nation cultures and the ability to plan, coordinate, and synchronize military operations with the civil component—provide the commander a better common operational picture)

3. The focus of these programs is to legitimize and enhance the stability of a host nation’s political, social, and economic infrastructure. CA forces can provide a sociocultural understanding of the civil component within the area of operations that will enhance the U.S. position toward achieving the desired end state.

И там много такого. Ну т.е. подобные сердобольные активности работают с конкретной целью. Бросьте папуасам школу или кусок минеральной ваты для ремонта школы, чтобы местные активисты не противодействовали активностям США в регионе.

Чтобы просто не имели морального права противодействовать. Например открытию военных баз. Ведь они хорошие, они нам школу починили, а может даже и построили. Как теперь им противодействовать. А при этом концепция безопасности исполняется на ура: США остаются в максимальной безопасности и решают свои в том числе военные задачи малой кровью и на абсолютно чужой территории, которую не жаль.

https://t.me/mzungugram/1944 – цинк

PS. Пригожин продолжает троллить Блинкена по поводу африканских проектов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8243402.html
Метки: Африка, блинкен, империализм, колониализм, пригожин, США, чвк вагнер
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