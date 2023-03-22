Яуза-река. Видеозарисовка (1976)
Видовой фильм о реке Яузе, прослеживающий ее путь от истоков до слияния с Москвой-рекой.
ТО Экран 1976
Автор сценария – М. Смоляницкий
Режиссер – Игорь Мордмиллович
Оператор – Александр Савин
#яуза #река #ВидовойФильм
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