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Своё ядро. Разговор о российском ПО для инженеров

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Сегодня в гостях у канала «Время – вперёд!» представитель отечественной компании «Аскон» Дмитрий Гинда. Компания занимается разработкой индустриального программного обеспечения, которое позволяем проектировать всевозможные изделия в цифровой среде. Мало кто знает, что «Аскон» использует своё геометрическое ядро, которое входит в пятёрку лучших в мире.

1 апреля 2023 презентация новинок КОМПАС-3D v22: https://clck.ru/33pC7V

Сайт «Аскон»: https://ascon.ru

00:00 Что такое индустриальное ПО
02:07 Кто заказывает продукцию «Аскон»?
05:35 Об уходе иностранных разработчиков
06:49 Своё ядро
11:28 Компания у вас российская?
15:26 О пределах импортозамещения
20:31 О кооперации разработчиков
22:23 О легализации пиратства
25:04 Приглашение на семинар
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=x8__9J0mTaE
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