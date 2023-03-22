Своё ядро. Разговор о российском ПО для инженеров
Сегодня в гостях у канала «Время – вперёд!» представитель отечественной компании «Аскон» Дмитрий Гинда. Компания занимается разработкой индустриального программного обеспечения, которое позволяем проектировать всевозможные изделия в цифровой среде. Мало кто знает, что «Аскон» использует своё геометрическое ядро, которое входит в пятёрку лучших в мире.
1 апреля 2023 презентация новинок КОМПАС-3D v22: https://clck.ru/33pC7V
Сайт «Аскон»: https://ascon.ru
00:00 Что такое индустриальное ПО
02:07 Кто заказывает продукцию «Аскон»?
05:35 Об уходе иностранных разработчиков
06:49 Своё ядро
11:28 Компания у вас российская?
15:26 О пределах импортозамещения
20:31 О кооперации разработчиков
22:23 О легализации пиратства
25:04 Приглашение на семинар