Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ольшана и Котляровка Харьковской области.

Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица 2С3 «Акация».

Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Площанка и Кузьмино Луганской народной республики.

За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

◽️ На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за прошедшие сутки уничтожено более трёхсот украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Зализничное, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области.

Потери противника за сутки составили до 40-ка украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система производства США М777.

Кроме того, в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112-ти районах.

На территории аэродрома «Школьный» в районе города Одесса поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Малые Крынки Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная Луганской народной республики, Пески, Новоандреевка Донецкой народной республики, Васильевка, Степовое, Новопокровка Запорожской области, а также Голая Пристань и Крынки Херсонской области. Кроме того, сбито три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 403 самолета, 224 вертолета, 3528 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8370 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9052 единицы специальной военной автомобильной техники.