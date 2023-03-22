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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (22.03.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

◽️ На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Ольшана и Котляровка Харьковской области.

Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица 2С3 «Акация».

Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны.

◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Площанка и Кузьмино Луганской народной республики.

За сутки на данном направлении уничтожено более 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

◽️ На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем за прошедшие сутки уничтожено более трёхсот украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Зализничное, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области.

Потери противника за сутки составили до 40-ка украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна артиллерийская система производства США М777.

Кроме того, в районе населенного пункта Зализничное Запорожской области уничтожен склад топлива для военной техники 102-й бригады территориальной обороны.

◽️ На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112-ти районах.

На территории аэродрома «Школьный» в районе города Одесса поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Малые Крынки Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная Луганской народной республики, Пески, Новоандреевка Донецкой народной республики, Васильевка, Степовое, Новопокровка Запорожской области, а также Голая Пристань и Крынки Херсонской области. Кроме того, сбито три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 403 самолета, 224 вертолета, 3528 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8370 танков и других боевых бронированных машин, 1070 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4410 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9052 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/25018
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 1922 1598
    Ленид четыре часа назад

      Хочется разобраться и понять истинный смысл визита самого главного представителя великого Китая в Россию.
      Самой судьбой назначено, что Русский Народ — защитник и спаситель человечества, это хорошо видно из истории войн на Земле. Но нынешнее либерально-патриотическое руководство РФ не может мыслить шире понятий «Семейные ценности», «Ребята, давайте жить дружно!», «Производство и потребление – превыше всего!». В то время, как Планете грозит серьезная опасность!
      Китай же осознал свой огромный потенциал в Мире , исторический процесс выдвигает его на передний план, люди мира ждут от него решений мирового уровня, в то время, как такие решения должны идти со стороны Руси. Новая идея Китая о «народах единой судьбы» обратила на себя внимание мировой общественности, но либеральное руководство России её просто не заметило.
      Вот «товарищ Си» и приехал, чтобы довести эту идею до умов нашего руководства и получить поддержку.
      Насколько это удалось — покажет время!

      • 6368 4842
        ИгорьЛенид три часа назад

          Это второй куплет песни МГ о мире во всем мире, дальше пляски ЕБН, распил лодок и танков, обнимашки с Билом. Теперь обнимашки с Си. Пустое это все, хоть с Си, хоть с Ки, хоть с Индиром Ганди. Юг не может быть другом севера, с ЮАР еще как-то, или с Антарктидой, но не с Африкой, Индией и Китаем. Пустое.

          • 28965 24555
            маринаИгорь час назад

              а север с западом может? ну и как надружились??..Ерунду городишь ,речь идет всего лишь о взаимоуважениии и взаимовыгоде

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