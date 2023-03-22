Создавая информационный фон
Относительно актуальной картинки.
Список действий США направленный на дискредитацию и замыливание визита Си Цзиньпина в Россию.
1. Информационная кампания, что Си Цзиньпин не приедет.
2. Угрозы в адрес Китая, если Си приедет.
3. Требования к Китаю осудить Россию.
4. Требования к Китаю не поставлять оружие России. Оружие на Украину имеет право поставлять только Запад.
5. Заявления, что любые российско-китайские договоренности не будут иметь значения.
6. Спешная организация визита премьера Японию на Украину в день визита Си.
7. Гибель китайских рабочих в ЦАР, в которой пытались обвинить Россию.
8. Анонс спешных поставок новых вооружений на Украину, включая снаряды с обедненным ураном.
9. Рассекретили документы спецслужб направленные на обвинение Китая в происхождении коронавируса.
10.Начали обустраивать новую военную базу на Филиппинах.
Вот примерно такой фон пытались лепить к визиту Си Цзиньпина. Получилось не очень – выглядело все это как тактическое мельтешение на фоне тектонических процессов.
Член делегации Китая в Москве заявил, что Россия и Китай представляют Силы Добра.
Заключительный диалог.
Си: Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. Когда мы вместе, то мы двигаем эти перемены
Путин: Согласен
Си: Береги себя, дорогой друг
Путин: Счастливой дороги