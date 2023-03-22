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Русские ушли, 1991 (А. Гутман)

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Фильм рассказывает о жизни маленького поселка в Туркмении после того как оттуда уехали русские рабочие.

ТПО Нерв, 1991 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a1wv20sOD0Q
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28967 24553
    марина два часа назад

      жутковато смотрится..А насегодня самое закрытое общество ,никаких журналистов не допускают туда..что там -хватило ли им их газа на жизнь приличную..спокойный вроде народ -не бастуетт и кстати и в москве их нет..

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