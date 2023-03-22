На улице весна. А у меня происходит всё, как я и предполагал. Письма в МО РФ ничего не дают. Всё игнорируется. Теперь уже от слова «вообще». Сначала хоть что-то отвечали, теперь вообще игнорируют. Это, в общем-то, и неудивительно, если проанализировать всю информацию на тему о том, как наш Генштаб ведет СВО.

Продолжаем самостоятельно.

Я пробовал запускать Жезл с помощью двух генераторов. Не получается. Электрофорный генератор не желает работать с пьезозараядами. Мне казалось, что нет разницы с каким типом заряда работать электрофорному генератору. Оказалось, зря казалось. Есть разница. Даже, если происходит переполюсовка конденсаторов, то это не потому, что в банке накапливается пьезозаряд. Нет… пьезозаряд тащит вместе с собой Трибозаряд. Вот он-то и начинает размножаться электрофоркой и накапливаться в конденсаторах.

И что делать? Не остается никаких вариантов (во всяком случае пока), кроме как развивать тему использования ртути. Других вариантов я пока не вижу.

Давайте вспомним какие уникальные качества ртути мы знаем.

Ртуть жидкий метал при комнатной температуре. Становится твердым при -39град.С. Если заморозить в форме два ртутных кубика, вынуть кубики из форм, а затем прикоснуться этими кубиками друг друга своими гранями, - грани сливаются моментально. То есть, диффузия происходит мгновенно.

Замороженная ртуть не деформируется. Совсем. Твердость высшая.

Почему так может быть. Мной выдвигалась версия, что у ртути в ядре нет протонов. Только нейтроны. Ориентация электронов в электронной оболочке также отлична от ориентации в атомах других материалов. Электрические поля электронов сориентированы не радиально, от центра наружу, но как-то вдоль окружностей орбиталей. Поэтому и происходит моментальная диффузия. Протонов в ядрах нет – отталкиваться нечему, и электроны своими полями не отталкиваются. Происходит моментальное перекрытие оболочек. Кристаллической решетки также не образуется. При критическом охлаждении до точки «замерзания» ( -39 град.С) перекрываются сами нейтронные оболочки, сами нейтроны. Получается единый, очень твердый монолит. Твердый, но хрупкий.

Это версия… Но именно такая версия позволит объяснить уникальные электростатические свойства ртути.

Что такое нейтрон. Это «пустая частица». Если протон наполнен Огнём, читай фононами, если электрон наполнен Светом, читай гравитонами, то нейтрон не наполнен ничем. Он «пустой». И в таком состоянии нейтрон может существовать долго, но только в составе атомного ядра. В свободном состоянии нейтрон довольно быстро, через 11 минут, распадается на протон и электрон. То есть в свободном состоянии такая конфигурации неестественна. Пустоты быть не должно. И эта пустота заполняется Огнем и Светом – образуя две частицы протон и электрон.

Значит можно предположить, что ртуть, при определенных условиях, может очень активно взаимодействовать как с фононами, так и с гравитонами. Ну, насчет гравитонов - это еще нужно подумать, а вот с фононами – это почти наверняка.

А что значит взаимодействовать? Либо легко заполняться Огненосными фононами, либо качать эти фононы через себя, если задать некоторую разность давлений в каком-либо объеме ртути.

Видимо, на этом основано свойство ртути превращаться в золото при наполнении необходимого количества нейтронов фононами и превращении их в протоны. А электроны при таком превращении должны сами сориентироваться радиально своим полем по отношению к положительному ядру.

Но нас интересует свойство ртути прокачивать фононы Огня через свой объем.

На этом свойстве и основывается уникальное качество ртути, необходимое для изготовления и запуска различных техномагических устройств.

Я уже коротко касался этого свойства ртути в разделе «Купольный генератор». Ртуть при повышении внутреннего давления начинает поглощать в себя внешние фононы. Нейтроны начинают наполняться Огнем. Если в некотором объеме ртути создать разность внутреннего давления, то фононы начинают перетекать внутри из области повышенного давления в область пониженного, тем самым создавая в этом объеме ртути на её поверхности область скопления фононов и область разряжения фононов. Создается положительный и отрицательный электростатический заряд пьезоэлектрической природы.

Чтобы все это получить, нужно некоторый объем ртути поместить в замкнутую полость и хорошенько «надавить» на этот объем. Ртуть заполнится фононами.

Теперь, если мы хотим получить разность статических потенциалов нужно создать разность давлений.

Давайте предположим, что полость мы сделали. Сделали из железа. Железо, в отличие от других металлов, ртутью не растворяется. Поэтому именно железо. Путь полость будет цилиндрической формы. С обеих сторон прочные резьбовые пробки. Закручиваем одну пробку. Наливаем ртуть. Почти до верху. Закручиваем вторую пробку. Крутим до упора, так чтобы пробка стала, как бы, штоком. Крутим до упора, чтобы создать внутри ртути повышенное давление.

Создали. Ртуть наполнилась фононами. Теперь есть варианты. Можно к торцам, например, приложить разность электростатических потенциалов пьезоэлектрической природы. Приложим, например, к торцам. Внутри возникнет разность давлений и эфиродинамический ток. Ток фононов огненной природы.

Скорее всего этот ток, через пространство, замкнется сам на себя. По типу магнитного поля вокруг катушки с током.

Чтобы этот ток усилить можно, например, один конец цилиндра нагреть. На этом конце давление в ртути повысится. Ток усилится.

На том конце, куда приходят фононы, будет, конечно же, плюс. Если этим концом коснуться, например, спирали гравитационного жезла, то по такой спирали потечет эфиродинамический ток пьезоэлектрической природы. Что нам и нужно.

Но у нас змей-то две. Тогда на цилиндре минус делаем посредине, а плюсы на обеих концах. Тогда таким цилиндром можно запускать сразу обе спирали Жезла. А нагрев осуществляем посредине цилиндра. Например, просто берем посредине в руку. От тепла руки давление в средине повысится и эфирный ток пойдет от средины к обеим концам. Эта технология так раньше и называлась - «цилиндры фараона».

Теперь давайте посмотрим на такое устройство, которое наши предки называли «Ваджра». Это считалось оружием богов, которое могло метать молнии.

Вот стилизованные под Ваджру изделия. В Индии их полно. А это значит, что всё это было совсем недавно.

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А теперь смотрим на рисунок из «Калагии». Это самый первый рисунок из таблицы приложений. В пояснении к рисунку пишется, что это ничто иное, как первый способ кристаллизации Шуньи.

То есть таким вот способом, в такую конфигурацию можно сконцентрировать эфирную субстанцию, которая должно быть устойчивой. Например, в атоме.

Но нам интересна такая форма кристаллизации, с точки зрения применения к конструкции Ваджры.

В некоторых источниках такая форма называется меркаба

Но использование четырехгранной или трехгранной формы делается для удобства. В реальности это все цилиндрические или конические эфирные вихри и их возможные комбинации

А теперь давайте к этому рисунку «пристегнем» схему полей, показанную на рисунке из «Калагии»

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А теперь смотрим на Ваджру и «пристёгиваем» схему полей на Ваджру.

Что не хватает? Не хватает ртути. И где она должна быть? Ясен пень – вот здесь:

Всё вроде ясно. Давайте будем делать. Все запчасти берем из магазина крепежных изделий.

Зачем я так подробно показал. Это хоть и модель, но технология изготовления и сборки примерно правильная. Единственная разница, что в средине находится более рациональная форма в виде шарика. И дуги, конечно же, крепятся не пайкой, и делаются не из проволоки.

Как работает Ваджра. Сначала собираем половину. Затем задаем с помощью второго резьбового штока-оси избыточное давление внутри. Контрим вторую половину. С помощью пьезогенератора (сделанного из пьезозажигалок) задаем первоначальное, замкнутое на себя, течение фононов внутри.

Нагреваем центральную часть. Ртуть поглощает дополнительные порции фононов из пространства. Это происходит до достижения потоком фононов некоторого критического уровня плотности.

При достижении этого уровня замыкание потоков на себя уже не происходит, и окружной входящий поток фононов концентрируется в центре, и выходит в виде двух лучей в обе стороны.

Чтобы выход луча осуществлялся только на одну сторону, нужно сделать какие-то конструктивные доработки. Этого я пока не знаю.

Поток, выходящий из ваджры, очень похож на лазерный луч. Только энергонаполнение лазера Светом очень невысокое, и чтобы увеличить мощность луча до приемлемых величин, нужно таскать с собой электростанцию для накачки. В случае с Ваджрой, луч наполняется Огнем, который высвобождается в плотном луче. Энергонаполнение высочайшее. Наши предки использовали это в качестве универсального режущего инструмента.

Например, в качестве резца по камню. Вот индуистские храмы. Как это и чем сделано? Теперь Вы знаете. МиниВаджры размером с руку, типа, как у меня на фотках.

Для того, чтобы не таскать с собой электрофорный генератор для получения гравитонного эфирного потока, наши предки применяли электреты. Это устройства способные накапливать электростатический заряд. Типа постоянного магнита с магнитным полем.

Изготавливали электреты из смеси озокерита и канифоли. 30% озокерита и 70% канифоли. Озокерит – это горный воск – особенный углеводород черного цвета похожий на парафин с запахом керосина. Делается на печке расплав озокерита и канифоли в форме размером с хоккейную шайбу. Затем на эту шайбу подается электростатический потенциал, например, от электрофорки. И в таком расплавленном виде материал должен полностью остыть (подаем потенциал, пока не остынет). Вытаскиваем электрет из формы. Готово.

А еще, если Вы помните, у Жезла Гермеса на конце шарик. Если там ртуть – нагреваем, получаем положительный поток для змей-спиралей. Отрицательный поток по центральному каналу получаем прикосновением электрета. Всё.

Теперь модель Ваджры нужно наполнить ртутью (даты на фотках видите, не успел еще), собрать, запустить и быть очень осторожным… Вам интересно? Мне тоже интересно. Очень интересно.

Дополнение (14.03.2023 г.)

Крутил в голове тему, как сделать так, чтобы выходящий из Ваджры энергетический луч, выходил только на одну сторону. Всем же понятно, зачем это надо. Если луч выходит на две стороны, есть опасность «полоснуть» самого себя. А зачем тогда Ваджра с выходом энергии на две стороны.

Ну, во-первых. это классика. Во-вторых, если такую ваджру посадить на ось, то вращая её, мы получаем что-то типа дисковой пилы. Мало того, посадить на ось можно сдвоенную крестообразную Ваджру. Тогда точно получится очень эффективная пила. Можно пилить мегалиты.

Для большего удобства, конечно же, нужно ваджра с выходом на одну сторону. Задача решилась довольно быстро.

Решение я нашел во многочисленных изображениях всё тех же, стилизованных под Ваджру, изделий.

Мы это воспринимаем как колокольчик. Но тут есть нюанс. А зачем у колокольчика такая сложная, стилизованная под Ваджру, ручка?

Ответ прост – это модель Ваджры, с выходом энергии на одну сторону. Давайте нарисуем потоки энергий.

Из рисунков всё более чем понятно.

Мы уже практически упёрлись грудью в финишную ленту. Нужен еще только один шаг…

Еще раз про ртуть. Золото из ртути. Ваджра и пр. (21.03.2023 г.)

Возвращаемся снова и снова к теме ртути. То, что я там понаписал при первом основательном подходе, мне комментируют, как весеннее обострение у пациента психдиспансера.

Ну, что поделаешь, все мы, исследователи-самоучки, в той или иной мере, пациенты пограничного отделения дурдома. И тут важно не то, как ты постоянно вписываешься в различные блудняки, - важно, как ты умеешь выпутываться из этих замесов.

Та схема полей у Ваджры, которую я давал ранее, - она правильная. Но тут важно другое. Важно найти ответ на вопрос, почему именно ртуть? Что внутри этой ртути происходит? Какой процесс? Какой механизм включается?

С первого подхода я выдвинул версию, что в ядре ртути только нейтроны. И они пустые. Туфта это всё. Заблуждение. Блудняк. Ну ничего страшно, будем делать еще подход, и еще, и еще… Пока не выстроим внятную теоретическую картину.

Тут важно понять, от чего отталкиваться. От чего танцевать. И вот это, как раз, понятно. Танцуем от технологического приема, когда ртуть помещают в замкнутую полость того же объема, что и ртуть, и затем эту ртуть нагреваем. Что будет происходить внутри ртути в этом случае?

Тут надо отметить, что разновидностей ртути их очень много. Если говорить правильно, то это её многочисленные изотопы. Но устойчивых, стабильных, их несколько.

Этот список говорит о том, что если взять, условно, стакан ртути, то примерное распределение в этом стакане по изотопным разновидностям будут примерно такое.

Заряд у ртути +80. Это значит, что у ртути в ядре 80 протонов, остальное нейтроны. То есть, если взять ртуть (200)Hg, то нейтронов будет 200-80=120

Если взять ядро ртути и удалить из него один протон, ну или превратить его, например, в нейтрон, то получится ядро золота. Схема такая

Есть такой изотоп ртути Hg(197) который самостоятельно превращается в золото за примерно трое суток. У этого изотопа протон ядра поглощает электрон из электронной оболочки, превращается в нейтрон и ядро становится ядром золота (197)Au. Этот изотоп золота стабилен. И казалось бы бери эту ртуть, да делай золото. Но, вот только незадача, вся ртуть этого изотопа на земле ужезакончилась, давно превратилась в золото.

Значит нужно взять ртуть других изотопов, сделать из низ ртуть (197) Hg, и ждать, когда оно через три дня станет золотом. Так можно делать, но вот только это очень дорого, так как для этого нужно оборудования для проведения ядерных реакций. Полученное золото получится намного дороже рыночной стоимости золота.

Но вот, что будет если ртуть нагревать в запертом объеме. Ртуть начнет расширяться. Расширяться некуда. Значит будет расти внутреннее давление.

И вот тут опять мной выдвигается версия.

В таких условиях в ядре ртути начинается распад нейтронов. Схема выглядит вот так.

Нейтрон распадается на протон, электрон и электронное антинейтрино.

Если протон и электрон остаются в ядре и в электронной оболочке, то ядро становится ядром таллия. Если же нейтрон выталкивается из ядра и распадается уже вне его, то есть версия, что в этой ситуации происходит распад уже протона. Распад протона может идти вот во этой схеме

Протон распадается на позитрон и пион. Современная наука в теории не отвергает возможности распада протона, но вот только всяческие попытки провести эксперименты и наблюдать этот процесс, пока что успехом не увенчались.

Вот этот позитронный заряд и есть то, что нам нужно.

Теперь еще раз, коротко.

Нагреваем ртуть. Растет внутреннее давление. Нейтроны в изотопах ртути начинают распадаться на протон и электрон. При этом могут образовываться изотопы таллия. Но также может идти и процесс распад протонов да состояния позитронов и мюонов. При этом распад нейтронов приводит устойчивые изотопы ртути к состоянию неустойчивого изотопа ртути (197)Hg, которая превращается в устойчивый изотоп золота (197)Au.

Вот почему, когда на Руси коммунисты разрушали храмы, в шариках куполов, в самих подкрёстных яблоках находили белый порошок. Вероятно, это был таллий. Вся это «химия» очень правдоподобно объясняет откуда у цивилизаций древнего Египта, Древней Индии, и других древних цивилизаций было такое огромное количество золота. Его измеряли просто комнатами.

На самом деле выясняется, что золото было просто побочным продуктом энергетических и техномагических технологий. Это были, если выразится современным языком, отходы производства.

Но нас-то интересует больше получение потока энергии, который может образовываться в конструкции, которая называется Ваджра.

Если всё, как предполагается, то на выходе из ваджры мы имеем два потока. Один электронный, от распада нейтронов, второй позитронный от распада протонов. Позитроны и нейтроны это две частицы которые устроены одинаковы, но имеют разное наполнение. Сам объем, который наполнен либо Огнем, либо Светом скручен из нейтрино. Это строительное вещество. Субстанция. Обладает субстационарной массой. И на выходе из Ваджры нейтрино скручиваются в луч спиральной структуры, несущий электроны и позитроны.

А так как позитроны и электроны – это представители антивещества и вещества, то можно предположить, что происходит процесс аннигиляции.

Значит дуги ваджры не должны замыкаться с центральным штоком.

Значит Ваджра использует внутреннюю энергию атомного ядра ртути. По мере превращения ртути в золото, образуется раствор золота в ртути. Ваджру разбирали раствор сливали и наполняли новой порцией ртути. А раствор золота подвергали выпариванию, получая чистое золото и очищенную порцию ртути, которую затем опять пускали в качестве топлива для Ваджры, для Жезла Гермеса, для телепорта, для урабороса, для Чаши Грааля и для работы других техномагических устройств.

Я конечно же буду всё проверять в экспериментах. Пока не делал и потому, что если есть непонятные места, то какой смысл заниматься тем, чего не понимаешь. Надо построить хотя бы более-менее внятную теорию.

Есть еще причина. Прошлым летом я занимался своими железками, занимался ртутью, увлёкся, и вот это увидела моя жена. Скандал был до потолка. На всё садоводство. Дескать ты тут за все время одиночного проживания уже всё отравил, отравил дачу, огород, и всё садоводство.

А объяснить что-то женщине бесполезно. Людей так запугали смертельной опасностью ртути, что никакие разумные доводы не действуют. Моя хоть и человек с инженерным образованием теплоэнергетика, но что-то слушать и слышать женщина не хочет. Еле, еле успокоил.

А этой зимой я на даче не жил. Всё дома просидел. Болел. В больнице опять лежал. Вроде отпустило. Тьфу, тьфу,тьфу…На даче все заморожено и завалено снегом. Я втихаря баночку с ртутью-то привез. Но вот что-то делать – это простите… Не дай бог увидит… Всё… это будет конец света. Комнат две, никуда не спрячешься.

Ну, ладно, так уж совпало, что на днях моя ложится в больницу. В неврологию. Ничего страшного. У меня будет дней десять. Вот так и живу. А что делать…?

Короче, наиболее ценным веществом, наиболее ценным материалом является ртуть. Это первое. Нужно проводить мероприятия на снятие ограничений по использованию ртути. Это всё обман. Это второе. Золото из ртути можно производить в промышленных масштабах. Это третье.

И четвертое. Знаете, где в Советском Союзе в промышленных объемах производили ртуть? В Киргизии, там этот комбинат до сих пор работает. И именно поэтому США так стремятся создать военную базу в Киргизии, в горах, в Манасе. И второе место по промышленному производству ртути всегда было в …… Донбассе, в Горловке.

Делайте выводы.