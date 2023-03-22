Про цены на FPV дроны
Про цены на FPV дроны
В последнее время особый акцент стали делать на дешевизне FPV коптеров. Команды энтузиастов наперебой стали предлагать цены ниже и ниже. Дошли даже до отметки в 15 000 рублей.
Так почему же у одних дроны стоят по 70 000 рублей, а у других по 15 000? Все просто. На данный момент нет единых стандартов для квадрокоптеров, поэтому энтузиасты принялись собирать их под свое представление о работе на поле боя. При этом, зачастую, не многие из них вообще представляют работу в условиях интенсивного противодействия РЭБ противника. Я не спорю, дрон можно собрать и за 10 000 рублей (привет тайнивупам), но можно ли будет на нем долететь до окопов противника под Авдеевкой?
Поделюсь своим опытом. Я летаю на цифре. В то время как мавики были прикованы к земле, я запросто залетал за 3 многоэтажных дома и снимал работу бронетехники. И стоит мой дрон примерно 40 000 рублей… но он предназначен для съемок, а не для поражения техники противника.
Для дронов камикадзе, способных нести ПГ7 могу посоветовать следующие комплектующие:
1. Рама – APEX 7 inch, в отличии от конкурентов рама имеет отличный вибрационный профиль и хорошие прочные 6мм лучи. – 3400 руб
2. Моторы Avenger 2806,5 1300KV с пиковой тягой примерно 2500 грамм на луч – 7 699 руб
3. Регулятор и полётник. DIATONE MAMBA Combo F405 С регулятором F50 – 7 276 руб
4. Если дрон цифровой, то берем Caddx Polar vista kit – 13 600 рублей, не считая хороших антенн. Аналоговой низкочастотной связи и в таком случае покупаем передатчик + камеру отдельно 3 333 руб за передатчик VTX-1G3SE-9 + 2500 за курсовую камеру стандартного качества, например, от компании foxeer Итого – 5833 руб (не считая фильтров и антенн)
5. Приемник для управления дроном – 3200 руб
Подводим предварительные итоги:
Дрон на цифре: 32 000 руб
Дрон на аналоге: 27 408 руб
И это цены просто за комплектующие, не считая расходников на сборку 10-20% от цены комплектующих, без пульта управления (от 20-25 тысяч рублей), очков (от 25-30 тысяч рублей), ретрансляторов для видео связи (от 10 тысяч рублей). И при этом все это нам бесплатно собирают волонтеры в кабинете труда местной школы. Если ставить производство на поток, то нужно платить аренду, зарплату и налоги, а это уже существенные суммы.
Итого: за готовый комплект дрона у нас выходит сумма в пределах 100+ тысяч рублей. И это сейчас, когда на рынке нет дефицита, а он уже начинается, поэтому цены на китайские комплектующие будут только расти. Нужно это учитывать.
Александр Харченко
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