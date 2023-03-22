МИД РФ о рисках ядерной войны
МИД РФ о рисках ядерной войны.
1. Вероятность ядерного конфликта сейчас выше, чем была в последние несколько десятилетий
2. США должны одуматься, а не продолжать игру с огнем по теме восстановления ДСНВ;
3. Условием к обсуждению ДСНВ является изменение враждебного курса США в отношении к РФ;
4. Сейчас не может быть и речи о любых секретных или открытых переговорах с США о восстановлении чего-то, касающегося ДСНВ;
5. Курс США на безоглядную эскалацию конфликта на Украине принципиальным образом поменял для РФ всю обстановку в области безопасности;
6. США должны были раньше договариваться об устранении российских озабоченностей по ДСНВ, сейчас это уже невозможно;
7. При определении судьбы ДСНВ Москва будет учитывать способность США, Франции и Британии совместно.
Как и ранее, считаю, что ремейка Карибского кризиса и подхода к грани терминальных сценариев с применением ядерного оружия нам не избежать. Курс Запада делает иные варианты разрешения кризиса невозможными.
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