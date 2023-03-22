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МИД РФ о рисках ядерной войны

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МИД РФ о рисках ядерной войны.

1. Вероятность ядерного конфликта сейчас выше, чем была в последние несколько десятилетий

2. США должны одуматься, а не продолжать игру с огнем по теме восстановления ДСНВ;

3. Условием к обсуждению ДСНВ является изменение враждебного курса США в отношении к РФ;

4. Сейчас не может быть и речи о любых секретных или открытых переговорах с США о восстановлении чего-то, касающегося ДСНВ;

5. Курс США на безоглядную эскалацию конфликта на Украине принципиальным образом поменял для РФ всю обстановку в области безопасности;

6. США должны были раньше договариваться об устранении российских озабоченностей по ДСНВ, сейчас это уже невозможно;

7. При определении судьбы ДСНВ Москва будет учитывать способность США, Франции и Британии совместно.

Как и ранее, считаю, что ремейка Карибского кризиса и подхода к грани терминальных сценариев с применением ядерного оружия нам не избежать. Курс Запада делает иные варианты разрешения кризиса невозможными.

https://t.me/boris_rozhin/81101 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8242497.html
Метки: война на украине, мид рф, Россия, снв-3, США, ядерная война, ядерное оружие
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