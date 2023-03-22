Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Малая альтернатива Единой Энергетической Системе

20 0

Распределенная генерация в фокусе обсуждения председателя Экспертного совета ФПСР «Аврора» Бориса Марцинкевича, управляющего партнёра группы компаний «Физика Тепла» Феликса Борисова и руководителя Ассоциации малой энергетики Максима Загорнова.
00:00 вступление
01:41 впечатления и итоги парламентских слушаний
07:00 о работе Единой Энергетической Системы и о том, что тормозит развитие МСБ
21:20 о преимуществах малой распределенной генерации
29:55 разворот на восток и работа с Китаем
32:54 про небольшие месторождения и малую генерацию
40:45 газопоршневые установки и диспетчеризация распределенной генерации
44:00 о взаимодействии малой распределенной генерации и генерации на биомассе и пеллетах

ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology

#БорисМарцинкевич #ФеликсБорисов #МаксимЗагорнов #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GzJL3CmdOYM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Cуществует ли альтернатива кудриномике?
Письма. «Альтернативы суверенизации собственности нет, кроме краха России»
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОЕКТЫ 2012 - 2018 г.г. (542 проекта)
Семья народов незападных цивилизаций

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru