Малая альтернатива Единой Энергетической Системе
Распределенная генерация в фокусе обсуждения председателя Экспертного совета ФПСР «Аврора» Бориса Марцинкевича, управляющего партнёра группы компаний «Физика Тепла» Феликса Борисова и руководителя Ассоциации малой энергетики Максима Загорнова.
00:00 вступление
01:41 впечатления и итоги парламентских слушаний
07:00 о работе Единой Энергетической Системы и о том, что тормозит развитие МСБ
21:20 о преимуществах малой распределенной генерации
29:55 разворот на восток и работа с Китаем
32:54 про небольшие месторождения и малую генерацию
40:45 газопоршневые установки и диспетчеризация распределенной генерации
44:00 о взаимодействии малой распределенной генерации и генерации на биомассе и пеллетах
ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology
#БорисМарцинкевич #ФеликсБорисов #МаксимЗагорнов #ТочкаСборки