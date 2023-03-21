Владимир Беляев. Старая крепость. Радиопостановка. Часть 1
Владимир Беляев. Старая крепость. Радиопостановка. Часть 1
Радиопостановка по мотивам первой части романа-трилогии. Молодость героев романа, ребят из маленького городка Западной Украины, совпала с первыми годами Советской Республики. Они пережили годы Гражданской войны, учились, работали и помогали защищать свою страну от происков врагов.
Состоит из 4-х частей.
По одноименному роману-трилогии.
(часть 1 по книге "Старая крепость"; часть 2 по книге "На берегах Днестра; часть 3 и 4 по книге "Город у моря").
Автор инсценировки Блейман Михаил.
Автор постановки Агуров Евгений.
Режиссер Ильина Антонида.
Автор музыки Пейко Николай.
Мужской вокальный ансамбль, оркестр, дирижер Шерман Борис
#Радио-детям
В ролях: От автора – Дугин Вячеслав; Василь Манджура – Сперантова Валентина; Отец Василя – Чукаев Борис; Тетка Мария – Пельтцер Татьяна; Маремуха – Потоцкая Ирина; Куница – Юльская Юлия; Котька – Заливин Валерий; Учительница пения – Викландт Ольга; Сергушин – Максимов П.; Омелюстый – Аржанов Петр; Лазарев – Чирков Борис; Директор – Агуров Евгений; Петлюровец – Гольцев М.; Мальчик – Беленькая Л.
Год производства: 1952