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Владимир Беляев. Старая крепость. Радиопостановка. Часть 1

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Владимир Беляев. Старая крепость. Радиопостановка. Часть 1
 

Радиопостановка по мотивам первой части романа-трилогии. Молодость героев романа, ребят из маленького городка Западной Украины, совпала с первыми годами Советской Республики. Они пережили годы Гражданской войны, учились, работали и помогали защищать свою страну от происков врагов.
Состоит из 4-х частей.
По одноименному роману-трилогии.
(часть 1 по книге "Старая крепость"; часть 2 по книге "На берегах Днестра; часть 3 и 4 по книге "Город у моря").
Автор инсценировки Блейман Михаил.
Автор постановки Агуров Евгений.
Режиссер Ильина Антонида.
Автор музыки Пейко Николай.
Мужской вокальный ансамбль, оркестр, дирижер Шерман Борис

#Радио-детям

В ролях: От автора – Дугин Вячеслав; Василь Манджура – Сперантова Валентина; Отец Василя – Чукаев Борис; Тетка Мария – Пельтцер Татьяна; Маремуха – Потоцкая Ирина; Куница – Юльская Юлия; Котька – Заливин Валерий; Учительница пения – Викландт Ольга; Сергушин – Максимов П.; Омелюстый – Аржанов Петр; Лазарев – Чирков Борис; Директор – Агуров Евгений; Петлюровец – Гольцев М.; Мальчик – Беленькая Л.

Год производства: 1952 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=HqQ74r68zTQ
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