Люди, огонь, металл. Документальный фильм (1972)
Фильм дает наглядное представление о том, как варится сталь, как работают мартеновские печи, как прессуется металл мощным паровым молотом.
Все это можно увидеть на примере работы Героев Социалистического Труда сталевара Ивана Белова с завода “Красное Сормово”, кузнеца Горьковского автозавода Арефия Огнева и вальцовщика Александра Магрычева с завода “Красная Этна”.
Фильм удостоен приза жюри 5-го Всесоюзного фестиваля телефильмов в Ташкенте в 1973 году
Горьковское телевидение 1972
Автор сценария – Юрий Беспалов
Автор сценария – Виктор Терновой
Режиссер – Юрий Беспалов
Оператор – Виктор Терновой
Использована музыка Сергея Прокофьева
#ЛюдиОгоньМеталл #КрасноеСормово #ГАЗ #КраснаяЭтна
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