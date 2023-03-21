Главная » Видео, История, Творчество

Люди, огонь, металл. Документальный фильм (1972)

43 0

Фильм дает наглядное представление о том, как варится сталь, как работают мартеновские печи, как прессуется металл мощным паровым молотом.
Все это можно увидеть на примере работы Героев Социалистического Труда сталевара Ивана Белова с завода “Красное Сормово”, кузнеца Горьковского автозавода Арефия Огнева и вальцовщика Александра Магрычева с завода “Красная Этна”.
Фильм удостоен приза жюри 5-го Всесоюзного фестиваля телефильмов в Ташкенте в 1973 году

Горьковское телевидение 1972
Автор сценария – Юрий Беспалов
Автор сценария – Виктор Терновой
Режиссер – Юрий Беспалов
Оператор – Виктор Терновой
Использована музыка Сергея Прокофьева

#ЛюдиОгоньМеталл #КрасноеСормово #ГАЗ #КраснаяЭтна

Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=659V9YE1iO4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 24 апреля 2016
Сводки от ополчения Новороссии 29 октября 2015
Новости Украины и Новороссии 07 июня 2015
Сводки от ополчения Новороссии 23 февраля 2018

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru