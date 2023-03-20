«Четыре месяца, – четыре месяца! – вы бомбите нашу страну, и все боятся даже сказать слова осуждения. Будь еще в мире Россия, настоящая Россия, единая и великая Россия, защищавшая слабых, вы не посмели бы. Но её нет, её нет, и вы торжествуете. А зря. Вы забыли одно: жизнь умеет разворачиваться, и многое может случиться в будущем».

Муаммар Каддафи

Этот теракт возьмёт на себя любой Русский, любой из представителей малых народов Руси. Да и все люди планеты, у которых есть дети.

Кто-то устроил взрыв в США (штат Джорджия). Взорвали монумент, который известен как "Скрижали Джорджии". В дословном переводе с английского это "камни-указатели" или "путеводные камни". Это был монумент, содержащий манифест правящих элит о сокращении численности населения планеты до полумиллиарда человек. Сооружение возведено в 1980 году и состояло из надписи, выгравированной на 8 современных языках, по одному языку на каждой стороне четырех вертикальных плит: английский, испанский, суахили, хинди, иврит, арабский, китайский и русский. На моём коллаже в центре сохранившееся фото фрагмента «святыни». Поверх латинского текста наши туристы поставили «резолюцию» на планы глобалистов. (Из соображений «конспирации», я затёр в фотошопе две буквы первого слова).

Чтобы некое безродное или бесполое существо не зубоскалило на предмет образа, сразу обозначу цель этой публикации: на глубинных образах показать, что такое в подлиннике V и Z на Русской бронетехнике.

Среди Х’Арийских рун есть такая, которая обозначает Цель. Простейшее толкование: «Точка устремления мечты». Стимулирует подъём духа, укрепляет характер. Направляет к совершенству по жизненному пути.

Х’Арийские руны были средством письменности второй Великой Расы, (всю Эпоху Рыб и отчасти сейчас - пятая). Руническая азбука называется «каруна». Самый узнаваемый её шрифт, что осталось сегодня – кириллица. Исследователи-рунологи считают каруну простой для запоминания по сравнению с другими типами письма того времени.

Каруна небезосновательно считается прародительницей иероглифических письменностей — китайской и египетской. Руна, а потом даже упрощённая Азбука – это фактически голограмма, которая в движении. След виден во всех письменностях, в том числе санскрите, которым записаны священные Веды. А про «русский след» поговорим дальше.

Каждый символ каруны обозначает слово, число, букву, образ или слог. Одна арийская руна подразумевает около трёх значений, которые связаны между собой и зависят от контекста. Назвать точное количество смыслов, которые содержит каруна, невозможно. До бесконечности!

Символы читают по буквам и по образам, причём второй способ открывает ключ-образ, который прикрепляют к каждому символу и читают заново с первой руны. Александр Асов, знаток рун, символы V и Z показал за много лет до того, как они появились на бронетехнике и шевронах наших солдат. Кстати, изображения справа и слева в коллаже я взял у него.

V — Чаша Дажьбога, Вышня-Дажьбога. Испивший её становится обладателем высшего знания. Эту чашу сковал Сварог и потом разделил её на четыре кубка. Испивший из сих кубков становится владыкой четырёх сторон света. Обретя сей знак, вы принимаете на себя высшее служение. И это служение даёт вам новую силу, но также требует от вас высшей ответственности. Это может быть тяжёлой ношей. Но просить, чтобы вас миновала сия чаша, бессмысленно. Вы должны испить её до дна.

Переворачиваем символ и что видим? «Л буквица Людїє, образ: осознавшие необходимость использования жизненного опыта души, как движущей силы совершенствования в мире Яви». И не только! Цитирую по Всеясветной Грамоте: «Людие — это те, кто извлекли из звука ОМ квинтэссенцию, соединив в своём сознании Мужское и Женское Начала, вышли за пределы Олицетворения себя с физическим существом из Плоти, Осознали свою форму (тело) концентрированным отображением мирового Вселенского Яйца, из которого возникает Вселенная, как некая персонифицированная творческая сила: Верховное Божество, Род людской и всё Сущее». В символе V видно лучи с Неба, из космоса. А символ Людие в точке схождения смыкается с ним. Человек только тот, энергия которого связана с вечным Небом. Нелюдь – слово русское, оно имеет точный смысл. В Коране о таких сказано «Эти хуже скотов». Графически соединение символов даёт Х.

Есть нам что противопоставить бесполому Западу? Сила руны X – это Дар времени. Величайший дар творения, дар Жизни. Отказываясь от времени, мы отказываемся от самой жизни, поскольку наше земное существование заключено в границах Времени. Как и любой объект физического бытия, земная жизнь имеет продолжительность. Она конечна. X выводит в бесконечность. Сила этой руны обеспечивает равновесие: ее начертание символизирует Великое Колесо Вселенной, вращающееся вокруг своей ступицы. Это вращение обусловило понятие Шести Направлений, которое не может быть воплощено в двухмерном изображении. Всё удерживается вместе в безупречном равновесии, поэтому энергия, движущаяся из одного места в другое, должна компенсироваться. Начертание руны отражает процесс равного обмена энергией, посредством которого всё обретает бытие. Оно служило символом поцелуя, выражением сбалансированной природы Любви между двумя разнополыми людьми.

X — дар сознания, равновесие потоков энергии в границах Времени и потенциал для воссоединения с Источником. Эта руна обозначает шестую стадию процесса Творения, когда жизненная сила вошла во все формы и появилось Сознание. По эзотерическим знаниям сейчас человечество вступает в шестую расу.

Возвращаемся к резолюции Русов, которая накрыла латиницу и все заповеди сатанистов на Скрижалях Джорджии. Первое слово я «укоротил» на две трети. Подсказка: последняя буква такая же, как в словах Валдай, Алтай. Эти места – локализация созидательных космических энергий Космоса в Эпоху Водолея. В то же время, именно сегодня нам талдычат о конце света. Отдельный человек как был так и есть – смертен. Конечен? Нет! Смертно тело, физическая субстанция, данная на время сотворчества с Всевышним. Смотрите на Й. Символы, о которых говорили выше, графически «разъехались». Тело «людие» разошлось с небом. Но они породили частицу, которая отделяется и уходит в Небо. Даже осколки руницы подсказывают нам Вечный путь. Если углубляться, в других знаках увидим обратное воплощение для Сотворчества в Любви. Будут внуки, потом всё опять повторится сначала! Я люблю тебя, Жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Мы хотим жить. См. «Резолюцию».

Из чего ключевая буква Ж? Тут нам поможет английский язык, латиница. Там «мата» нет. Они пишут культурно: stick penis. Stick – палка. Ставим её в Великое Колесо Вселенной и получаем Ж. Жизнь! Жива, которая есть во всём живом. Руна толкуется как энергетический поток, который проходит через три мира – Явь, Навь и Правь. Творчество, которое созидает, проявляет живое.

Даже на бытовом, «канцелярском» уровне, заполняя анкету, в графе «пол» мы пишем муж. Ставим точку, поскольку дальше ясно. Женщина начинает с буквы Ж. Надвигаем конец на начало и даже графически получаем мощный Замок. Соединение частей – счастье! 1+1 не два, а по меньшей мере 3! Дмитрий Менделеев был семнадцатым, последним ребёнком в семье. Первый русский нобелевский лауреат, физиолог Иван Павлов - выходец из семьи, где родилось десять детей. Можно продолжать и продолжать… Никакой энтропии в мироздании нет. Мы говорим о соединении частей Вселенной по космическим законам…

…Очень сложно объяснить, откуда на бронетехнике у нас Z. Сложно только потому, что исторически у «латинян» ложно. В переводе с немецкого языка фраза "Зиг Хайль!" означает "Да здравствует победа!" Самый сакральный символ, точный образ нашей галактики – свастика - опорочен до предела и даже запрещён. С Z в оригинале начинается слово Сион. Образ вроде бы выводит нас на сионистскую мечту – Новую Хазарию там, где сейчас истребляется некогда единый народ, освобождая землю для «богоизбранных». И ещё ложный образ: последняя буква латинского алфавита выводит нас на ядовитый, бесчеловечный проект «Москва – Третий Рим». На нём катастрофически теряет позиции РПЦ.

Не знаю, кто вывел на символ Z наших бойцов: Zлодей? Тогда Бисмарк прав: «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». Или гениальный, глубоко знающий глубинный язык Руси «замполит» в Генеральном штабе. В любом случае Каддафи прав, перед жуткой смертью предупредивший мир о том, что «жизнь умеет разворачиваться». См. эпиграф.

Мы тут про образы говорим, которые скрывают от нас те, кто с европейским образованием и с долларами в кошельке. А вот вам древний, ещё дохристианский «Образарь», восстановленный для детей. Диалог Учителя с мальчиком про образ буквы Z:

- Скажи, внучок, что есть «земля» в твоём понимании?

- Земля - это планета, на которой мы живём. Поэтому мы - земляне. Так?

- Продолжай.

- Ещё в землю сажают разные деревья и семена.

- То есть это уже другой образ получается?

- Да. А ещё моя бабушка всегда называет землю «матушкой» и «кормилицей».

- Правильно! «Мать Сыра Земля» - так издревле (очень давно) величали в нашем Роду землю - матушку. Она сырая, то есть влажная, что хорошо для растений. Но, одновременно, это - изначальное, сырое (сравни: эта вещь ещё сырая, над ней нужно ещё поработать), плотное (твёрдое) небесное тело, всё само в себе порождающее. Поэтому она и есть наша мать. Наши Предки именовали эту планету «Срединным Миром» - Мидгардъ-землёю. Мидгардъ - земля (планета) в системе Ярилы-солнца.

Ты, наверняка, в русских сказках слышал выражение: «за тридевять земель». Как это сказать по-современному? А ещё рекут и так: «земля наших Отцев». И снова образ планеты наших Предков, и образ территории, на которой проживают их потомки - наш Род. Таким образом, Светич, из всего нашего глаголения следует:

1. Земля - планета, входящая в систему какого-либо солнца. Поэтому это космическая, вселенская структура.

2. Земля - почва, форма жизни, так как сама является живым организмом.

Произносится: Z - зъ. з - зь.

До обрезания Азбуки, воровства латинян это была наша буква. Тот же Бисмарк предупреждал, что «Русские за своим придут».

Кто заставил наших воинов, победивших в кровопролитном бою, орать Victoria?

Пётр Первый, прорубивший «окно в Европу». А куда попали? Рифма просится сама собой, но это не поэзия. Поэзия тут:

Из переполненной Господним гневом чаши

Кровь льется через край, и Запад тонет в ней —

Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши…

…«Единство, — возвестил оракул наших дней, —

Быть может спаяно железом лишь и кровью…»

Но мы попробуем спаять его любовью —

А там увидим, что прочней…

Это Тютчев, всю жизнь служивший дипломатом от нашей Империи (Руси) в Европе. А вот Есенин, единожды побывавший в Америке:

Места нет здесь мечтам и химерам,

Отшумела тех лет пора.

Всё курьеры, курьеры, курьеры,

Маклера, маклера, маклера.

От еврея и до китайца,

Проходимец и джентльмен,

Все в единой графе считаются

Одинаково – бизнесмен.

На цилиндры, шапо и кепи

Дождик акций свистит и льёт.

Вот где вам мировые цепи,

Вот где вам мировое жульё.

Если хочешь здесь душу выржать,

То сочтут: или глуп, или пьян.

Вот она — мировая биржа,

Вот они – подлецы всех стран.

Эти люди – гнилая рыба,

Вся Америка – жадная пасть.

Но Россия – вот это глыба!

Лишь бы только — Советская власть.

Сегодня, когда чужого «рая» мы нахлебались вдоволь, можем повторить за Есениным:

Если крикнет рать святая:

«Кинь ты Русь, живи в раю!»

Я скажу: «Не надо рая,

Дайте родину мою».

Стоит вспомнить, кто мы такие и всё встанет на свои места. Поставим!

Эдуард Наипов,

Кострома