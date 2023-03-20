Талибан и Гаага
Новости из Исламского Эмирата Афганистан.
Вслед за запретом производства марихуаны, власти Исламского Эмирата Афганистан официально запретили членам движения занимающим государственные посты назначать своих детей чиновниками на действительной государственной службе.
Также (комментируя ордер на арест Путина) руководство Талибана заявило, что МУС в Гааге должен начать преследование лиц причастных к агрессии против Афганистана с 2001 года и осуществлявших на территории Афганистана различные военные преступления.