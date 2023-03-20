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Пророчество о наступившем будущем

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Каким будет наше общество в будущем? Роман «Час быка» Ивана Ефремова представляет собой уникальный взгляд на нашу цивилизацию через призму далёкого будущего. В этом видео мы вместе с главным редактором издательства «Концептуал» Константином Антипиным попытались понять, какие уроки мы можем извлечь из этого произведения и какие вызовы должны преодолеть, чтобы создать идеальное общество.

Ведущий: Иван Котов

ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology

#ИванЕфремов #КонстантинАнтипин #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rc8z2sI0GgU
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