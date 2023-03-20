Главная » Невероятное в мире, Политика, Экономика

Поглощение Credit Suisse

44 1


И поплыла земная твердь.

Один из ведущих европейских банков, швейцарский Credit Suisse после системного падения стоимости и угрозы прямого банкротства, был при поддержке правительства Швейцарии выкуплен швейцарским финансовым холдингом UBS. Очень наглядный факт демонстрирующий реальную ситуацию с одним из ведущим банков Европы, который управляет активами более 1 трлн. долларов. Более того, UBS получил гарантии от государства по покрытию расходов на закрытие части направлений деятельности банка и судебные издержки. Плюс 108 млрд (!) ликвидности. Фактически, произошла частичная национализация банка, так как государства взяло часть финансового бремени смены владельцев на себя. "Так работает капитализм" (с) Байден

Сейчас Credit Suisse ждет сокращение операционной деятельности и массовые увольнения персонала. А ведь еще совсем недавно он считался одним из глобально значимых банков, который ничего не возьмет. А теперь правительство Швейцарии заявляет, что если бы не эти чрезвычайные меры, то банк оказался бы банкротом. И есть мнение, что это не последняя история такого рода в банковском секторе. Если что, спишут на очередной "путинский налог".

Ну а теперь, давайте, расскажите про "надежные швейцарские банки".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8235752.html
Метки: банки, деньги, Европа, кризис, швейцария, экономика
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Угроза поглощения Молдавии и второй тур выборов
Фокусы-покусы квантовой теории
Жмурки с электричеством-4
Поглотители
Ликвидация радиоактивной неграмотности
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28941 24531
    марина четыре часа назад

      ничего не поплыла а управляемый процесс поглощение мелких крупными и переход на цифровой доллар-Плановый..Теперь с кешем наших олигархов в швейцарских банках не примут ..
      Европу потрашат ,не взирая на статусность..Вот и ответ на вопрос -Зачем СЧИ едет в Россию..А затем ,что боится ,что с Китаем поступят так же ,как с Европой ..Монстр не желает убиваться первым ,он пожирает других

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru