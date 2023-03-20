Поглощение Credit Suisse
И поплыла земная твердь.
Один из ведущих европейских банков, швейцарский Credit Suisse после системного падения стоимости и угрозы прямого банкротства, был при поддержке правительства Швейцарии выкуплен швейцарским финансовым холдингом UBS. Очень наглядный факт демонстрирующий реальную ситуацию с одним из ведущим банков Европы, который управляет активами более 1 трлн. долларов. Более того, UBS получил гарантии от государства по покрытию расходов на закрытие части направлений деятельности банка и судебные издержки. Плюс 108 млрд (!) ликвидности. Фактически, произошла частичная национализация банка, так как государства взяло часть финансового бремени смены владельцев на себя. "Так работает капитализм" (с) Байден
Сейчас Credit Suisse ждет сокращение операционной деятельности и массовые увольнения персонала. А ведь еще совсем недавно он считался одним из глобально значимых банков, который ничего не возьмет. А теперь правительство Швейцарии заявляет, что если бы не эти чрезвычайные меры, то банк оказался бы банкротом. И есть мнение, что это не последняя история такого рода в банковском секторе. Если что, спишут на очередной "путинский налог".
Ну а теперь, давайте, расскажите про "надежные швейцарские банки".
ничего не поплыла а управляемый процесс поглощение мелких крупными и переход на цифровой доллар-Плановый..Теперь с кешем наших олигархов в швейцарских банках не примут ..
Европу потрашат ,не взирая на статусность..Вот и ответ на вопрос -Зачем СЧИ едет в Россию..А затем ,что боится ,что с Китаем поступят так же ,как с Европой ..Монстр не желает убиваться первым ,он пожирает других