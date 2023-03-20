Капельнице не нужно топливо. В устройстве совсем нет движущихся частей, только обычная вода, но она позволяет получить электрическое напряжение до 10.000 и более вольт. Самое обыкновенное электричество из самой обыкновенной воды.

Про капельницу Кельвина знают многие, но практического применения она не нашла ни как электростатический генератор, ни как генератор электроэнергии . Устройство капельницы простое. Всего три емкости, плюс пара металлических колец, несколько проводков — вот и весь «механизм».

Рис.2. Схема капельницы Кельвина.



Называется такое устройство капельницей Кельвина, в честь изобретателя — лорда Уильяма Томпсона Кельвина, известного английского физика, занимавшегося механикой, термо- и электродинамикой.



Сделано изобретение в 1867 году, а современное название этого устройства – генератор электростатического напряжения.

Из емкости сверху, сквозь металлические кольца, течет вода двумя несильными потоками (это важно — вода должна «разбиваться» на капли). Кольца и нижние емкости соединены «крест-накрест» парой проводов.



Кольца выполняют функцию «поляризации» воды. При отрыве от них, каждая капля получает заряд, а падая в одну из нижних емкостей, отдает его ей. Заряд нижних емкостей увеличивается, также увеличивается потенциал колец.



Разность зарядов емкостей можно использовать — заряжать лейденские банки, создавать искры и т. п.

Для работы капельницы крайне важна сухость воздуха, влажность мешает. Хотя сухость при работе с водой сложно соблюдать.



Если использовать подготовленные материалы при изготовлении устройства и уменьшить паразитические факторы (исключить острые края и углы, изолировать емкости с водой, увеличить размеры капельницы, исключить брызги, уменьшить размер капель и т.д.), возможно получение напряжения в 30.000-40.000 Вольт.

Эта конструкция продолжает работать до тех пор, пока нижние емкости не заполнятся водой полностью.



И тут возникает проблема из-за которой этот крайне простой механизм, получающий электричество словно бы из ниоткуда, никак не может быть причислен к «вечным двигателям» – чтобы обеспечить непрерывность работы, нужно как-то решить проблему отвода воды. А за 150 лет она так и не решена. В статье даётся ряд приёмом для решения этой проблемы.

Главной проблемой практического применения таких «капельниц» является крайне маленький КПД. Ведь накапливаемые заряды невелики и разрядный ток «не сильный».



Вот если бы найти способ откачки воды и зацикливания водяного цикла, и увеличить количество банок, и сделать множество таких «блоков»… тогда и вечный двигатель можно получить! :).



Есть предложение капельницу Кельвина сделать в виде такой конструкции (рис.3).



В этом варианте есть помпа, которая качает воду наверх. Автор этой схемы совершенно забыл о вакууме и атмосферном давлении, благодаря которым воду можно поднимать на высоту до 9,8 м.



Так что помпа (насос) и двигатель тут лишние.



Или помпу и двигатель можно использовать при запуске капельницы, но как только банка с водой наверху заполнится водой, помпу и мотор можно выключать, далее вода будет подниматься наверх вакуумом и атмосферным давлением.

Данная схема имеет ряд преимуществ перед классической схемой, предложенной лордом Кельвином Ибо нет необходимости периодически сливать налившуюся в емкости воду, непрерывность и стабильность функционирования схемы. Возможность получения высоких «вольтажей» и превращения такой схемы в полноценную электростанцию.Но мне думается, что и классическая схема может быть модернизирована (рис.4)

В схеме задействован водный барометр, позволяющий поднимать воду на высоту до 9,8 м.



Кроме того предлагается ёмкости для сбора воды делать так, чтобы внутренние поверхности были вогнуты, а наружные плоские или выпуклые.



Это позволит воде, попадая в эти ёмкости, сразу избавляться от зарядов, а сами заряды будут перемещаться по законам электростатики на выпуклые поверхности нижних ёмкостей.



Откуда их уже можно будет направить в диодный мост, а с последнего электроэнергию можно будет направить для хранения в аккумулятор или подключить нагрузку, работающую на постоянном токе.

Есть соображения пропускать поток капель воды не через одно кольцо а через череду колец, заряды которых чередуются, а сами кольца имеют непосредственную связь с самой нижней ёмкостью. Не знаю, что из этого получится, но попробовать стоит. Не исключаю, что это может увеличить выход электростатического заряда, повысит КПД установки.

Чтобы превратить капельницу Кельвина в электростанцию остаётся к общему водному барометру подключить сразу 100 и более капельниц. Пока это фантастика, но, возможно, в будущем кому-то удастся это реализовать.Не исключено, что в некоторых случаях такие электростанции окажутся полезными. Например, они могут использоваться для получения некой начальной электроэнергии, подключив к которой усилитель мощности, можно уже вырабатывать электроэнергию мегаваттами.В принципе, современные ветряки и солнечные панели, которые не оправдали надежд европейцев и американцев, можно также использовать как источники «базовой» электроэнергии, подключив к которым усилители мощности, можно уже будет решать серьёзные проблемы энергетики.



Власов В.Н



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Такие вот мысли возникли в отношении простого и забытого устройства под названием капельница Кельвина.Всё новое есть хорошо забытое старое. Соединив капельницу Кельвина с водным барометром можно получить, по сути, даровый электрогенератор, способный работать без обслуживания длительное время, обеспечивая, по крайней мере, наши бытовые потребности.