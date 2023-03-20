Нацистская методичка о переименовании России.
Нацистская методичка о переименовании России.
Зеленский поручил Шмыгалю изучить вопрос о переименовании России в "Московию". Все это уже было… Приведу материал из книги Сергея Чернявского "Акт 30 июня. Анатомия бандеровской авантюры".
"После нападения на СССР в 1941 г., нацистский «остфоршунг» разрабатывал целый комплекс мероприятий для того, чтобы искоренить вообще упоминание о России и русских из лексикона немецких «экспертов» и пропагандистов. В этом отношении показательно письмо одного из специалистов по «русскому вопросу», профессора Лейпцигского университета Отто Реше, адресованное Розенбергу в марте 1942 г. Реше писал: «По моему мнению, концепция „русский“ сама по себе является крайне подозрительной и должна быть в будущем искоренена с тем, чтобы она не стала фокусом новой политически опасной для нас структуры или даже не послужила вновь для появления панславизма, возрождению которого нужно препятствовать всегда… Восточное пространство должно быть не только разделено на отдельные страны, но даже и отдельные народы должны иметь или получить свои древние наименования, а наименование Россия должно быть заменено на старые названия. Необходимо поощрять соперничество между расами… Чем больше мы будем поощрять самосознание отдельных народов, тем меньше политических трудностей мы будем иметь в будущем» [Цит. по: Burleigh M. Germany Turns eastwards: A Study of Ostforschung in the Third Reich. London: Pan Books, 2002. P. 202].
Идеи Реше впоследствии были зафиксированы в методических указаниях для пропагандистских служб рейха в марте 1942 года. Поощрялось употребление терминов «Московия» и «Московское государство» вместо «Россия», «Белорутения» вместо «Белоруссия», «идель-уральцы», «крымские татары» вместо татар, «большевизм» или «коммунистический» для обозначения советского строя и т. д. (Ibid. P. 203).
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Враг тот же самый, поэтому и методички идентичные.