Зеленский поручил Шмыгалю изучить вопрос о переименовании России в "Московию". Все это уже было… Приведу материал из книги Сергея Чернявского "Акт 30 июня. Анатомия бандеровской авантюры".[Цит. по: Burleigh M. Germany Turns eastwards: A Study of Ostforschung in the Third Reich. London: Pan Books, 2002. P. 202].Идеи Реше впоследствии были зафиксированы в методических указаниях для пропагандистских служб рейха в марте 1942 года. Поощрялось употребление терминов «Московия» и «Московское государство» вместо «Россия», «Белорутения» вместо «Белоруссия», «идель-уральцы», «крымские татары» вместо татар, «большевизм» или «коммунистический» для обозначения советского строя и т. д. (Ibid. P. 203).(с) https://t.me/Varjag2007 Враг тот же самый, поэтому и методички идентичные.