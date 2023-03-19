Путин в Мариуполе
Путин после посещения Крыма, заехал в Мариуполь, где вице-премьер Хуснуллин отчитался по Мариуполю.
1. Завершено строительство четырехполосной дороги из Донецка в Мариуполь.
2. Планово идет восстановление и реконструкция Мариуполя. К концу 2023 года должны закончить центр города.
3. Планово идет снос разрушенных многоэтажек (по плану должны до конца 2023 года снести все)
4. Активно идет восстановление работы Морского порта Мариуполя, мощности которого используются для ускорения восстановительных работ.
5. Активизируется работа общественного транспорта, в городе запустили уже 110 автобусов. Летом возможно запустят трамвай.
6. Идет активное строительство новых жилых микрорайонов (по образцу уже построенных).
7. Восстановление аэропорта Мариуполя идет быстрыми темпами. ВС РФ уже начали его использование после разминирования.
8. Местным предпринимателям выдают по упрощенной форме беспроцентные кредиты при создании новых рабочих мест.
9. С 2023 года Мариуполь начнет отправлять через порт различную продукцию – уголь, зерно, металлопрокат и т.д. произведенные в ДНР.
10.Население города продолжает увеличиваться. Активные восстановительные процессы привлекают людей возвращаться в город.
В целом, Мариуполь очевидно повторит судьбу Грозного. Будучи сильно разрушенным в ходе боев, он за счет федеральных трансфертов на восстановление был достаточно быстро восстановлен и реконструирован. Мариуполь ждет такой же путь.
Видео из Мариуполя:
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