Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире

Невидимые перехватчики против спутников-шпионов. Хроники немирного космоса

22 1

Полная версия без цензуры и рекламы: https://nday.club/v/fw2x2i-tel

Проведение в настоящее время военных операций не только существенным образом зависит от космоса, но и может перерасти в боевые действия в самом околоземном пространстве. Космос — это господствующая позиция, с которой можно осуществлять тотальный планетарный контроль. Как развивают свои внеземные возможности США и Китай, какой представляется сегодня война в космосе, какими средствами и против кого она будет вестись, рассказывает Дмитрий Зеленцов.

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

Канал ДЕНЬ на других платформах

Сайт ДеньТВ http://dentv.ru/
Rutube https://rutube.ru/channel/23475136/
Вконтакте https://vk.com/dentvru
Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5f1db0f593c4900b3ab99297
Телеграм https://t.me/gazeta_zavtra
Книжный магазин “День” https://den-magazin.ru

Поддержать канал “День”
4276 3801 5875 8230 Андрей Александрович П.

#ДеньТВ
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vzkSHg88NDs
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новейший российский перехватчик МиГ-41 получит невидимый для противника фон.
Истребитель, обгоняющий ракеты: каким будет МиГ-41
Неуловимый ракетный мститель
Обломок НЛО. Вольфрам из Космоса
Перспективный проект комплекса дальней авиации может оказаться крылатой платформой
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10771 8183
    чужой два часа назад

      Финансковая часть обеспечения мирового сообщества трещит по швам.
      К линии фронта на Украине массово движется НАТОвская техника, хотя Украина не член НАТО.
      МИД Германии намерен арестовать Путина в случае приезда. Необходимо прекратить все отношения с Евространами.
      На Украине допустимо применение любого оружия. Включая химическое или оружие массового поражения. Не стоит обращать внимание на военные преступления. ФСЕ девачки. ФСЕ. Это война
      Словно замерло все до рассвета,
      Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru