Невидимые перехватчики против спутников-шпионов. Хроники немирного космоса
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Проведение в настоящее время военных операций не только существенным образом зависит от космоса, но и может перерасти в боевые действия в самом околоземном пространстве. Космос — это господствующая позиция, с которой можно осуществлять тотальный планетарный контроль. Как развивают свои внеземные возможности США и Китай, какой представляется сегодня война в космосе, какими средствами и против кого она будет вестись, рассказывает Дмитрий Зеленцов.
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Финансковая часть обеспечения мирового сообщества трещит по швам.
К линии фронта на Украине массово движется НАТОвская техника, хотя Украина не член НАТО.
МИД Германии намерен арестовать Путина в случае приезда. Необходимо прекратить все отношения с Евространами.
На Украине допустимо применение любого оружия. Включая химическое или оружие массового поражения. Не стоит обращать внимание на военные преступления. ФСЕ девачки. ФСЕ. Это война
Словно замерло все до рассвета,
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь.