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Усиление киберактивности противника

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Вашингтон планирует провести серию кибератак на Россию

В преддверии начала наступательных действий ВС Украины на территорию России весной т.г. США и их союзники планируют существенно активизировать наступательные операции в российском цифровом пространстве.

Приоритетными целями определены обслуживающие перемещение вооружений и передвижение войск логистические операторы и крупные транспортные узлы в Курской, Орловской и Белгородской областях, ответственные за мобилизационные мероприятия государственные органы и медицинские учреждения, прежде всего госпитали.

Достижению общественного резонанса должно способствовать проведение кибератак, направленных на организацию перебоев в газо-, электро- и водоснабжении, а также нарушение функционирования социально значимых учреждений в приграничных областях и на новоприсоединенных территориях.

Западники рассчитывают, что атака на критическую информационную инфраструктуру вынудят Россию бросить силы на защиту собственных телекоммуникационных систем и сократить свою киберактивность.

Проникновение в защищенные сети государственных ведомств и стратегических предприятий предполагается осуществлять с задействованием программных закладок и агентуры. Для вербовки специалистов ЦРУ активно контактирует с находящимися за рубежом российскими IT-специалистами в Грузии, Армении, Молдавии и Казахстане. Ставка делается на то, что нехватка персонала вынудит операторов интересующих американцев объектов поручить ряд задач субподрядчикам, работающим удаленно из-за границы.

Специалисты АНБ планируют скрытно установить на персональные мобильные телефоны должностных лиц госорганов и сотрудников частных организаций шпионский софт, аналогичный израильскому ПО Pegasus.

Ответственность за организацию антироссийских кибератак возложена на функционирующее в структуре Киберкомандования США подразделение – Cyber National Mission Force (CNMF), в задачи которого входит управление военными кибероперациями и защита военных компьютерных сетей.

Киберудары планируется наносить в тесной координации с союзниками по НАТО и Украиной, преимущественно с их территории. Для проведения кибератак с территории Украины выделено около 300 высококвалифицированных кадровых офицеров CNMF, ВМС и Корпуса морской пехоты, частично дислоцированных в подконтрольных Киеву областях на базе подразделений войск связи и 72 Центра ИПсО ССО ВСУ.

https://t.me/svarschiki/7125 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8232335.html
Метки: война на украине, кибербезопасность, нато, Россия, США, Украина
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