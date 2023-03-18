Подешевле купить мир, подороже продать войну
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Они – сценаристы, продюсеры и исполнители главных ролей в спектакле под названием «Мировая экономика». Крупнейший «продюсер» – BlackRock, консорциум инвесторов которому принадлежит практически весь мировой бизнес. Под его управлением более 10 триллионов долларов. «БлэкРок» — международная инвестиционная компания интересы которой лоббируются в правительстве США настолько, что неизвестно кто кем управляет. То, как долго будет поддерживаться деньгами и оружием военный конфликт на Украине будут решать именно эти господа, руководствуясь тем насколько это им сейчас выгодно. Рассказывает доктор Вернер Рюгемер.
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10 трлн долларов и тишина –поговориь о не о чем можно ,а об этих монстрах как?