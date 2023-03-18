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Основа исключительности

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К распространяемой картинке, при всем ее юморе, есть важное дополнение, для понимания американской логики и двоемыслия.

"США – это уникальная и исключительная страна. Россия – это уникальная страна, но не исключительная" (с) Майк Помпео, 2018.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8231613.html
Метки: гегемонизм, двоемыслие, помпео, США, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 28933 24523
    марина 31 мин. назад

      Боже ш ты мой ,какие еще чудачества ожидать от самых справедливых Судов в мире ,куда наши толпами валились за правдой и возмездием..Чем они еще рассмешат ПУ и СИ ,пока те будут есть любимое мороженное..
      “как ни странно, но за прошедший год никто так не объединил нас в отношении СВО как буржуи. Если в начале операции как минимум половина моих знакомых (включая меня) были против проведения СВО в таком формате (все думали максимум исключительно в районах ЛДНР), то на сегодня уже не осталось никого, кто не хотел бы выбить зубы Западу за подобный беспредел.

      Это чистая подстава и как бы не подстава с двойным дном

      заставить тупую и трусливую евроэлиту лаять на Россию именно за то, что она спасала детей от укронацистов

      чтобы русское общество было решительно против возобновления прежней торговли с ЕС при нынешне поколении европолитиков. Или уже можно их называть укрополитиками ЕС. Бывают приставки “квази-”, “псевдо-”, “анти-”, “шизо-”. В соединении дает “укро-”.

      п.с. а вот курва Польша ест русские помидоры с огурцами и удивляет немцев ,что не держат оборону :Немцы: “Странно.Удивительно. В Польше спокойно продают российские огурцы и помидоры!”..https://dzen.ru/a/ZBVgGnSqVWuVF568..
      веселая будет неделя..не для всех правда

    • 28933 24523
      марина 16 мин. назад

        А ими осужденный взял и прикатил в свой Севастополь ,сам за рулем ..удивив и испугав местную власть..
        “Наш президент Владимир Владимирович Путин умеет удивлять. В хорошем смысле. Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи.

        А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому, что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны – невероятный лидер!

        Вместе с владыкой Тихоном показал Владимиру Владимировичу новую детскую школу искусств и детский центр «Корсунь» – это первая часть масштабного проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

        Уникальная идея митрополита Псковского и Порховского Тихона Шевкунова, которую поддержал президент реализуется невероятными темпами, благодаря военным строителям.
        п.с.Ну вот не любит он наверное Москву Лужка и Собянина..взял и прикатил..через любимый мост..а может и ботискаф подвезут еще..
        t.me/razvozhaev

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