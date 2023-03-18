Атомная угроза: Украина ЗАМЕНИТ Ядерное Топливо России | Геоэнергетика Инфо
Атомная угроза: Украина ЗАМЕНИТ Ядерное Топливо России. Геоэнергетика Инфо
В Украине хотят производить ядерное топливо, которое заменит российское в Европе: планы Минэнерго. На Украине за 3 года хотят создать линию по производству ядерного топлива, чтобы в перспективе заменить российское на европейском рынке. В Киеве объявили о скором переходе Украины на энергетическую независимость. Еще до начала вооруженного конфликта с Россией Украина начала процесс сворачивания сотрудничества в отрасли ядерной энергетики. В 2021 году она отказалась от хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в России. На этом она сэкономила себе, по украинским данным, $150−200 млн в год. Украина без ядерного топлива из России — возможно ли это?
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