Визит Си Цзиньпина в Россию пройдет 20-22 марта.
Новости международной изоляции России.
Визит Си Цзиньпина в Россию пройдет 20-22 марта.
МИД Китая подтвердил визит председателя КНР товарища Си Цзиньпина в Россию.
Согласно официальному заявлению, визит Си Цзиньпина в Россию придаст новый импульс развитию отношений двух стран, еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание. Визит состоится 20-22 марта, Си Цзиньпин воспользуется официальным приглашением Путина. В ходе визита будут подписаны различные двусторонние документы и обсуждены вопросы стратегического партнерства.
1. Китай очевидно будет продвигать свою повестку "мирных договоренностей", которые отчасти устраивают Россию и полностью не устраивают США.
2. Очевидно, что будет наращиваться товарооборот между РФ и КНР, а торговые потоки будут возрастать. Будут подписаны новые документы в этом направлении.
3. Каких-либо официальных заявлений о поставках оружия можно не ожидать. Эти вопросы всегда рассматриваются за кадром, несмотря на американские инсинуации. Вопрос стоит о военных дронах. Пока же Китай никак не мешает РФ закупать коммерческие и промышленные беспилотники, каски, бронежилеты, тепловизоры, ПНВ, различную оптику, аптечки и т.д. и т.п.
4. Китай заинтересован в том, чтобы Россия поддерживала позицию Китая по Тайваню в преддверии неизбежной эскалации вокруг острова разжигаемой США.
5. Строительство военных блоков QUAD и AUKUS в индо-тихоокеанском регионе повышает для Китая интерес в сотрудничестве с Россией не только в военной сфере. В Пекине видят, что против них сколачивают коалицию во главе США, поэтому будут укреплять свои связи с Россией, Ираном, Таиландом и т.д.
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_Хотелось-бы,чтобы ПОСЛЕ Ихней Встречи,
в Мире УЛУЧШИЛИСЬ Полит-отношения МЕЖДУ РАЗНЫМИ странами…
* Ведущее ТРИО Держав:Россия,США,Китай – Наладили-бы ВЗАИМОотношения!
(Ведь Мир в Мире НЕдостижим,БЕЗ ИХнего ВЗАИМОпонимания…)
* Миру Будет Лучше,если ЭТА Тройка – Договорится меж-собою…
(ЭТО отразится Положительно НА ЛЮБОМ регионе В нынешнем Мире…)
…Если Они Договорятся ТО,ВСЕ-ДРУГИЕ – Потом СОГЛАСЯТСЯ…
…ВСЯ европа,как И прочие…это ЛИШЬ – “полит-РАБочие”…
…которые СОГЛАСЯТСЯ – на-Мир-Трудится,ЕСЛИ Тройка ДОГОВОРится!
(и НЕ надо возмущаться,Пора – С Реалиями – ВСЕМ Соглашаться…):-)
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—> Удачи Тройке – Нужно ПоЖЕЛАТЬ,чтобы Мир в Мире Сохранять…
(и НЕ надо возмущениями “ВЕРЕЩАТЬ” – Пора Мир – УСПАКАИВАТЬ…!)
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 17–3–23.
P.S. НО…если “вдруг”,,,что-то не так,то СКАЖИТе “лучше” – КАК?…