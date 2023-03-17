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Визит Си Цзиньпина в Россию пройдет 20-22 марта.

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Новости международной изоляции России.

Визит Си Цзиньпина в Россию пройдет 20-22 марта.

МИД Китая подтвердил визит председателя КНР товарища Си Цзиньпина в Россию.
Согласно официальному заявлению, визит Си Цзиньпина в Россию придаст новый импульс развитию отношений двух стран, еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание. Визит состоится 20-22 марта, Си Цзиньпин воспользуется официальным приглашением Путина. В ходе визита будут подписаны различные двусторонние документы и обсуждены вопросы стратегического партнерства.

1. Китай очевидно будет продвигать свою повестку "мирных договоренностей", которые отчасти устраивают Россию и полностью не устраивают США.
2. Очевидно, что будет наращиваться товарооборот между РФ и КНР, а торговые потоки будут возрастать. Будут подписаны новые документы в этом направлении.
3. Каких-либо официальных заявлений о поставках оружия можно не ожидать. Эти вопросы всегда рассматриваются за кадром, несмотря на американские инсинуации. Вопрос стоит о военных дронах. Пока же Китай никак не мешает РФ закупать коммерческие и промышленные беспилотники, каски, бронежилеты, тепловизоры, ПНВ, различную оптику, аптечки и т.д. и т.п.
4. Китай заинтересован в том, чтобы Россия поддерживала позицию Китая по Тайваню в преддверии неизбежной эскалации вокруг острова разжигаемой США.
5. Строительство военных блоков QUAD и AUKUS в индо-тихоокеанском регионе повышает для Китая интерес в сотрудничестве с Россией не только в военной сфере. В Пекине видят, что против них сколачивают коалицию во главе США, поэтому будут укреплять свои связи с Россией, Ираном, Таиландом и т.д.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8229424.html
Метки: дипломатия, Китай, кнр, Путин, Россия, си цзиньпин
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1304 1020
    Valeriy Bondarik два часа назад

      “`–“`VCEM privet“`–“`

      _Хотелось-бы,чтобы ПОСЛЕ Ихней Встречи,
      в Мире УЛУЧШИЛИСЬ Полит-отношения МЕЖДУ РАЗНЫМИ странами…
      * Ведущее ТРИО Держав:Россия,США,Китай – Наладили-бы ВЗАИМОотношения!
      (Ведь Мир в Мире НЕдостижим,БЕЗ ИХнего ВЗАИМОпонимания…)
      * Миру Будет Лучше,если ЭТА Тройка – Договорится меж-собою…
      (ЭТО отразится Положительно НА ЛЮБОМ регионе В нынешнем Мире…)
      …Если Они Договорятся ТО,ВСЕ-ДРУГИЕ – Потом СОГЛАСЯТСЯ…
      …ВСЯ европа,как И прочие…это ЛИШЬ – “полит-РАБочие”…
      …которые СОГЛАСЯТСЯ – на-Мир-Трудится,ЕСЛИ Тройка ДОГОВОРится!
      (и НЕ надо возмущаться,Пора – С Реалиями – ВСЕМ Соглашаться…):-)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      —> Удачи Тройке – Нужно ПоЖЕЛАТЬ,чтобы Мир в Мире Сохранять…
      (и НЕ надо возмущениями “ВЕРЕЩАТЬ” – Пора Мир – УСПАКАИВАТЬ…!)
      _ _ _ _ _

      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 17–3–23.

      P.S. НО…если “вдруг”,,,что-то не так,то СКАЖИТе “лучше” – КАК?…

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