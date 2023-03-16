Ткачиха. Документальный фильм (1970)
О молодой ткачихе Московского шелкового комбината имени Розы Люксембург “Красная Роза” Елене Пикуновой.
ТО Экран 1970
Автор сценария – Сергей Толкачев
Автор сценария – Юлий Чернятин
Режиссер – Сергей Толкачев
Оператор – Юлий Чернятин
Оператор – В. Корнаухов
#ткачиха #ДокументальныйФильм #профессия
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