Поля знаменитых битв и археологическая реальность. Олег Радюш
Известный российский археолог Олег Радюш рассказывает о раскопках на месте Судьбищенской битвы (XVI век).
Беспрецедентный масштаб находок показал, что еще ранее неисследованные поля сражений таят массу артефактов. Но угрозу для таких памятников несут не только “черные археологи”, которые забирают самые ценные, на их взгляд, артефакты.
Поля сражений – памятник очень “хрупкий”. И может быть легко уничтожен строительной деятельностью.
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