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Что с банками США и РФ, почему Индия – это новый Китай, потолок цен на саудовскую нефть. С. Ануреев

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Анализ главных новостей экономики с доктором экономических наук Сергеем Ануреевым. Ведущая – Дария Павлова.

0:58 Банкротство банков США
23:07 Как ОПЕК может опрокинуть банковскую систему США;
25:42 Что происходит внутри экономики США?
32:28 Введёт ли США и Евросоюз санкции против Китая за помощь России, и что это будет значить?
39:51 Индия – следующий Китай? Может ли Индия стать основным внешнеполитическим и торговым партнёром России?
44:06 Турция объявляет России санкции?
47:35 Потребительская активность: падение Западной Европы и рост Восточной – что происходит?
50:57 Альфа-Банк и Сбербанк –что надо знать о происходящем в российском банковском секторе.

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kdD-UOoIJyg
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