Альтернатива Верхнему Ларсу
Альтернатива Верхнему Ларсу — ₽700 млн на бесплатное обучение в ОПК
Соискатели смогут попробовать свои силы в организациях оборонно-промышленного комплекса. Перечень фирм, участвующих в программе, составит Минпромторг. Так власти надеются решить проблему (https://t.me/suverennews/1078) с дефицитом кадров в отрасли и обучить более 12 тыс человек.
Однако здесь важно задаться вопросом — какие специальности попадут под льготы? Важно, чтобы предприятия сами составили список профессий, в которых они нуждаются больше всего. Иначе, если на выделенные деньги обучат 12 тыс менеджеров, то никакой пользы это не принесет.
Еще один важный аспект — это привлекательность. Насколько популярной будет эта программа? Все зависит от государства, потому как на данный момент зарплата инженера-технолога на «Улан-Удэнском авиационном заводе» составляет ₽46 000-52 000. К слову, именно туда совсем недавно приезжал Путин и, отвечая на вопросы сотрудников, заявил (https://t.me/suverennews/1461) о том, что правительство будет решать проблему кадрового голода.
Заработная плата на предприятиях ОПК — неконкурентная. Курьер «Яндекс.Еды» в перспективе может заработать больше. При том, что уровни ответственности у курьера и инженера-технолога совершенно разные. Последнему еще надо отчитаться перед Минобороны за качество произведенного товара, а первому максимум прилетит штраф за разлитый кофе.
Чтобы привлечь специалистов в отрасль, нужно обеспечить их достойной зарплатой и льготами. К примеру, установить доплаты за выслугу лет. Отсрочка (https://t.me/readovkanews/54657) от мобилизации, о которой недавно заговорили в Правительстве, тоже может стать хорошим поводом пойти на заводы, а не сбежать в страну ближнего зарубежья.
Однако одной отсрочки явно будет мало, ведь собрать чемодан и уехать намного легче. Совсем другое дело — если создать (https://t.me/suverennews/1475) для человека комфортные условия и сделать работу на заводе престижной.
https://t.me/suverennews/1501 – цинк
PS. Когда ситуация изменилась и выяснилось, что стране нужны технические специалисты, профессиональные рабочие, инженеры и т.д. сразу ребром стал вопрос изменения перекосов в оплате труда, когда люди необходимых профессий получают очень мало и их зарплаты неадекватны их навыкам и востребованности. Не говоря уже о распространненом среди наших "элитариев" презрении к человеку труда, которое культивировалось еще на закате СССР и расцвело пышным цветом в Перестройку и "святые 90-е". Но теперь выяснилось, что именно такие люди остро необходимы стране.
И это не говоря уже о вопросах подготовки и обучения, которые также встали ребром после начало СВО, когда расширение мощностей ВПК в числе прочего начало упираться в нехватку необходимых специалистов, которых сейчас пытаются привлекать к работе ростом заработной платы, бронью от мобилизации и различными льготами. Но нехватку быстро заместить не получается, поэтому конечно же необходимы программы подготовки и обучения. Быстро это не будет. Если вспомнить историю, то кадры для индустриализации СССР готовились еще в 20-е годы. Последствия проблем в образовании мы еще долго будет расхлебывать, как собственно еще в нулевых и предупреждал академик Капица.