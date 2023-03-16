9 лет референдуму
9 лет назад, 16 марта 2014 года в Севастополе и Крыму прошел референдум о воссоединении с Россией.
Подавляющее число голосовавших сказали ДА России и НЕТ Украине.
В следующем году будет юбилей – 10 лет референдуму и воссоединению.
Местные законодатели предлагают сделать эти дни постоянно-праздничными.
Как по мне – новые праздники если и добавлять, то после завершения СВО. А годовщину мы и без доп.праздничных дней отметим.
Всех Крымчан и Севастопольцев поздравляю. В этот день мы обеспечили свое возвращение домой.