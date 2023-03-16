Главная » История, Политика, События

9 лет референдуму

4 0


9 лет назад, 16 марта 2014 года в Севастополе и Крыму прошел референдум о воссоединении с Россией.
Подавляющее число голосовавших сказали ДА России и НЕТ Украине.



В следующем году будет юбилей – 10 лет референдуму и воссоединению.
Местные законодатели предлагают сделать эти дни постоянно-праздничными.
Как по мне – новые праздники если и добавлять, то после завершения СВО. А годовщину мы и без доп.праздничных дней отметим.

Всех Крымчан и Севастопольцев поздравляю. В этот день мы обеспечили свое возвращение домой.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8226443.html
Метки: крым, Россия, севастополь
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
5 лет референдуму о независимости ДНР и ЛНР
7 лет референдуму о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией
Референдум 1991 года – шаг к развалу СССР
Референдум о сохранении СССР 17 марта 1991 года

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru