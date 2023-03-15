Валентин Распутин. Живи и помни. Радиоверсия спектакля МХАТа СССР им. Горького
Валентин Распутин. Живи и помни. Радиоверсия спектакля МХАТа СССР им. Горького
Радиоверсия спектакля МХАТа СССР им. М. Горького. По одноименной повести. Режиссер Владимир Богомолов.
Муж Настены – Андрей Гуськов дезертировал с фронта в начале 1945 года и скрывался в охотничьей сторожке на берегу Ангары. Настена тайком встречалась с мужем, но чувство тяжелой вины, безысходность ситуации привели женщину к самоубийству…
Режиссер радио Попова Мария
#Театрумикрофона
В ролях: Андрей Гуськов – Пеньков Николай; Настена – Каштанова Алла
Год производства: 1981