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Валентин Распутин. Живи и помни. Радиоверсия спектакля МХАТа СССР им. Горького

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Валентин Распутин. Живи и помни. Радиоверсия спектакля МХАТа СССР им. Горького
 

Радиоверсия спектакля МХАТа СССР им. М. Горького. По одноименной повести. Режиссер Владимир Богомолов.
Муж Настены – Андрей Гуськов дезертировал с фронта в начале 1945 года и скрывался в охотничьей сторожке на берегу Ангары. Настена тайком встречалась с мужем, но чувство тяжелой вины, безысходность ситуации привели женщину к самоубийству…
Режиссер радио Попова Мария

#Театрумикрофона
В ролях: Андрей Гуськов – Пеньков Николай; Настена – Каштанова Алла
Год производства: 1981 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dJ2nlCdyQvE
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