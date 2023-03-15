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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (15.03.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области. Уничтожено до 70-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубица Д-20, а также самоходная гаубица «Krab» польского производства.

На Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, а также Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 235-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубица Д-20, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также артиллерийская система М777 производства США.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии «Южной» группировки войск за сутки потери противника составили до 160-ти украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

◽️ Кроме того, уничтожены: самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, две боевые машины РСЗО «Град» и «Ураган», а также артиллерийская система М777 и самоходная гаубица М109 «Paladin» производства США.

◽️ Также в районах населенных пунктов Дачное, Галицыновка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.

◽️ Общие потери противника на данных направлениях составили до 75-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено более 35-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей и гаубица Д-30.


◽️ Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 101-му артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 197-ми районах.

◽️ В районах населенных пунктов Украинск, Новодмитровка и Красное Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

◽️ Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ураган» и «Ольха», а также уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Окоп, Двуречное Харьковской области, Первомайск, Покровское Луганской Народной Республики, Егоровка Донецкой Народной Республики и Балочки Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 401 самолет, 221 вертолет, 3425 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8303 танка и других боевых бронированных машин, 1059 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4363 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8953 единицы специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/24829
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