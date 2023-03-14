Реформа сухопутных войск Германии
Реформа сухопутных войск Германии
Командование вооруженных сил Германии намерено реформировать структуру сухопутных войск, разделив бригады на тяжелые, средние и легкие.
Переподчинение отдельных бригад и батальонов начнется с 1 апреля и будет осуществляться постепенно с учетом задействования их в различных операциях и миссиях.
В частности, 23-я горнопехотная бригада войдет в состав дивизии сил быстрого реагирования (сейчас в составе 10-й танковой дивизии);
363-й танковый батальон в состав 12-й танковой бригады (сейчас в 37-й мотопехотной бригаде);
212-й мотопехотный батальон в состав 37-й мотопехотной бригады (сейчас в 21-й танковой бригаде);
91-й пехотный батальон в состав 21-й танковой бригады (сейчас в 9-й учебной танковой бригаде);
413-й пехотный батальон в состав 21-й танковой бригады (сейчас в 41-й мотопехотной бригаде).
В дальнейшем 1-я танковая дивизия будет иметь в своем составе одну тяжелую и две средние бригады, а 10-я танковая дивизия — две тяжелые и одну среднюю.
В свою очередь все легкие силы: воздушно-десантные войска, армейский спецназ, и 23-я горнопехотная бригада будут включены в дивизию сил быстрого реагирования.
По мнению немецкого командования, реформирование структуры сухопутных войск в легкие аэромобильные, средние колесные и тяжелые бронетанковые силы повысят боеспособность бундесвера в текущих условиях.
Средние бригады будут иметь на вооружении только колесную бронированную технику и системы вооружений для организации самостоятельного развертывания и выдвижения в район боевого применения без использования железнодорожной сети и грузовой техники.
Командование бундесвера считает, что средние силы смогут обеспечить эффективную и мощную комбинацию ударной мощи, мобильности и оборонительного потенциала.
В качестве одного из сценариев применения средних сил рассматривается вооруженный конфликт в Сувалкском коридоре.
Однако основной проблемой, стоящей перед немецким военным командованием, является недостаток современных образцов колесной техники и отсутствие некоторых колесных боевых систем.
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