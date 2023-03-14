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Реформа сухопутных войск Германии

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Реформа сухопутных войск Германии

Командование вооруженных сил Германии намерено реформировать структуру сухопутных войск, разделив бригады на тяжелые, средние и легкие.

Переподчинение отдельных бригад и батальонов начнется с 1 апреля и будет осуществляться постепенно с учетом задействования их в различных операциях и миссиях.

В частности, 23-я горнопехотная бригада войдет в состав дивизии сил быстрого реагирования (сейчас в составе 10-й танковой дивизии);

363-й танковый батальон в состав 12-й танковой бригады (сейчас в 37-й мотопехотной бригаде);

212-й мотопехотный батальон в состав 37-й мотопехотной бригады (сейчас в 21-й танковой бригаде);

91-й пехотный батальон в состав 21-й танковой бригады (сейчас в 9-й учебной танковой бригаде);

413-й пехотный батальон в состав 21-й танковой бригады (сейчас в 41-й мотопехотной бригаде).

В дальнейшем 1-я танковая дивизия будет иметь в своем составе одну тяжелую и две средние бригады, а 10-я танковая дивизия — две тяжелые и одну среднюю.

В свою очередь все легкие силы: воздушно-десантные войска, армейский спецназ, и 23-я горнопехотная бригада будут включены в дивизию сил быстрого реагирования.

По мнению немецкого командования, реформирование структуры сухопутных войск в легкие аэромобильные, средние колесные и тяжелые бронетанковые силы повысят боеспособность бундесвера в текущих условиях.

Средние бригады будут иметь на вооружении только колесную бронированную технику и системы вооружений для организации самостоятельного развертывания и выдвижения в район боевого применения без использования железнодорожной сети и грузовой техники.

Командование бундесвера считает, что средние силы смогут обеспечить эффективную и мощную комбинацию ударной мощи, мобильности и оборонительного потенциала.

В качестве одного из сценариев применения средних сил рассматривается вооруженный конфликт в Сувалкском коридоре.

Однако основной проблемой, стоящей перед немецким военным командованием, является недостаток современных образцов колесной техники и отсутствие некоторых колесных боевых систем.

https://t.me/boris_rozhin/80359 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8221785.html
Метки: Германия, нато
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