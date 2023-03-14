Иван Коновалов. Полиомиелит: вчера и… завтра?
Неожиданный разговор о, казалось бы, забытом полиомиелите.
К.м.н., доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, врач-инфекционист, вакцинолог, педиатр Иван Вячеславович Коновалов рассказывает об угрозе возвращения полиомиелита, причинах и способах ее предотвращения.
0:00 Приветствие
3:00 Вирус полиомиелита: общие сведения, симптомы, механизм передачи, последствия болезни
7:39 О статистике заболевания
09:30 3 дня от первых симптомов до параличей
13:35 “Железные легкие”
15:37 почему паралич частично может отступить
17:10 Почему мы вновь говорим о полиомиелите?
27:40 Про неизбирательность вируса, Рузвельт как пример
28:20 Недостаточный охват вакцинацией + миграционные процессы = угроза национальной безопасности
32:50 Средства контроля и меры профилактики
34:10 Инактивированные вакцины и “живые”
35:10 Вакцинирование в СССР: сладкие драже для детей
36:14 О том, как отсутствие случаев заболеваний приводит к снижению понимания необходимости вакцинирования
40:05 Нужно ли отказываться от “живых” вакцин
42:19 Последствия отказа от вакцинирования
47:05 Последствия отказа от “живых” вакцин
53:30 Прослойка непривитых как причина возникновения патогенных вакцинородственных вирусов
57:54 Плановая иммунизация, особенности национального календаря прививок
01:03:00 Как правильно прививаться
01:06:00 Когда нужны подчищающие и туровые иммунизации
01:08:00 О рисках заболеваний привитых внутри неиммунизированной прослойки
01:10:00 Как убрать риски вакцинации
01:17:15 Можно ли прививать только от отдельных типов вирусов?
01:19:45 Причины для медотвода от прививки
01:27:05 Об отложенных рисках для непривитых детей, как быть непривитым взрослым
01:30:46 Каждый ребенок должен быть защищен от полиомиелита.
01:32:10 Побочные эффекты от вакцин
01:35:10 Итоги
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